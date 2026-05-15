O Ajax, o PSV e o Feyenoord estão interessados em Álvaro Rodríguez, segundo noticiaram o FR12.nl e Mounir Boualin nesta sexta-feira. Rodríguez é formado nas categorias de base do Real Madrid e atualmente está causando furor no Elche CF.

Segundo o FR12, o Feyenoord vê Rodríguez como o substituto ideal para Ayase Ueda. O artilheiro da VriendenLoterij Eredivisie está, de fato, prestes a deixar o Feyenoord.

O mesmo veículo de comunicação informou que o Ajax também está de olho nas novidades em torno do atacante de 21 anos. Wout Weghorst tem contrato prestes a expirar e há grandes chances de que Kasper Dolberg também saia neste verão.

Boualin informou, ainda na manhã de sexta-feira, que o PSV também está interessado no uruguaio. Ele sabe que o Elche pede entre quinze e vinte milhões de euros pelo atacante.

O PSV provavelmente vai arrecadar dezenas de milhões com a venda de Ricardo Pepi neste verão e, em seguida, pretende intensificar a busca por um substituto.

Rodríguez disputou 32 partidas do campeonato pelo Elche nesta temporada. Nelas, ele marcou seis gols e deu cinco assistências.