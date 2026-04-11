A probabilidade de Chuba Akpom trocar definitivamente o Ajax pelo Ipswich Town está cada vez maior. O atacante de 30 anos está emprestado ao clube da Championship nesta temporada, mas, caso o Ipswich seja promovido, será obrigado a comprá-lo. Graças à vitória por 2 a 0 sobre o Norwich City na tarde de sábado, o Ipswich ocupa atualmente a segunda posição, garantindo a vaga de promoção.

Akpom foi contratado pelo Ajax em 2023, vindo do Middlesbrough, por mais de doze milhões de euros. Nas temporadas seguintes, disputou 68 partidas oficiais pelo time de Amsterdã: 23 gols e 4 assistências.

No inverno de 2025, Akpom foi emprestado por seis meses ao Lille OSC. No verão passado, ele retornou ao Johan Cruijff ArenA, após o que o Ajax o emprestou novamente: desta vez ao Ipswich.

Em princípio, Akpom voltará a Amsterdã após esta temporada, a menos que o Ipswich seja promovido da Championship para a Premier League. Nesse caso, o clube será obrigado a comprá-lo definitivamente, por supostos oito milhões de euros. Parece cada vez mais provável que isso venha a acontecer.

No sábado, com Akpom no banco durante toda a partida, o Ipswich conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Norwich. O rival Millwall perdeu pontos contra o West Bromwich Albion (0 a 0) um dia antes e, com isso, o Ipswich está agora em segundo lugar na Championship.

Essa posição significa, no final da temporada, a promoção direta para a Premier League. O líder Coventry City tem dez pontos a mais, enquanto o terceiro colocado, Millwall, tem dois pontos a menos. Além disso, o Ipswich ainda tem dois jogos a menos em relação tanto ao Coventry quanto ao Millwall.

A chance de o caixa de Amsterdã encher este verão graças a Akpom está, portanto, cada vez maior. Resta saber, aliás, até que ponto o Ipswich ficará satisfeito com este negócio: nesta temporada, Akpom disputou 29 partidas oficiais, sendo 9 como titular, e marcou apenas 2 gols e deu 1 assistência.