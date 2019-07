Ajax pede mais dinheiro à Juventus e espera De Ligt para pré-temporada

Clube holandês não está satisfeito com o valor oferecido pelos italianos pelo zagueiro de 19 anos. Atual campeão nacional quer pagar 65 mi de euros

O jornal Algemeen Dagblad relata que a insiste na contratação do zagueiro Matthijs De Lig, de 19 anos, mas até agora a superpotência italiana não chegou a um acordo com o .

O especialista em transferências Gianluca Di Marzio já havia informado na noite de quarta-feira que a Juventus havia oferecido cerca de 65 milhões de euros, incluindo bônus, mas segundo o jornal "ainda está longe da taxa de transferência exigida pelo Ajax". Os holandeses levam em conta a saída de De Ligt, "mas têm um preço de venda consideravelmente maior do que o da Juventus, estabelecido como um limite inferior".

"Além disso, a oferta da Juventus seria consideravelmente menor do que as indicações do , e também do anteriormente", escreveu o Algemeen Dagblad.

O , ao contrário de Barcelona, ​​parece querer satisfazer as exigências pessoais de De Ligt. O zagueiro, no entanto, parece preferir o clube de Turim, onde jogaria ao lado de Cristiano Ronaldo.

Di Marzio já informou na semana passada que o estafe de De Ligt, liderado pelo agente Mino Raiola, havia chegado a um acordo com a Juventus. Na , incluindo bônus anuais, o jovem poderia começar a ganhar um montante líquido de 12 milhões de euros por ano. Todavia, o Ajax ainda não concorda com uma transação. Segundo relatos, o clube pede cerca de 75 milhões de euros por De Ligt.