O Ajax anunciou na noite de quarta-feira que Kasper Dolberg sofreu uma lesão no ligamento cruzado. Com isso, muito provavelmente ele não voltará a atuar nesta temporada. O lado positivo para o clube de Amsterdã é que o atacante de 29 anos sofreu a lesão pela seleção dinamarquesa.

Isso tem tudo a ver com o FIFA Club Protection Programme. Trata-se de uma espécie de apólice de seguro que existe desde 2012. Graças a esse programa, parte do salário de um jogador lesionado pode ser coberta.

Um clube só se qualifica para isso se houver ‘incapacidade temporária total para o trabalho’ em consequência de uma lesão sofrida durante uma partida, treinamento, viagem ou outro momento com a seleção nacional.

Nesse caso, o salário é coberto graças ao FIFA Club Protection Programme a partir de 28 dias após a lesão, até que o jogador volte a participar integralmente dos treinos com o grupo ou tenha disputado uma partida.

Apenas o salário-base do jogador lesionado é coberto. Isso significa que, por exemplo, bônus ficam de fora, assim como direitos de imagem ou custos médicos da reabilitação.

Próximas partidas AJX Eredivisie 15:00 NEC

Além disso, o regulamento não é ilimitado. Do salário-base do jogador lesionado, no máximo 20.548 euros por dia são cobertos, o que equivale a 7,5 milhões de euros por ano. Muito provavelmente, Dolberg está abaixo desse valor, o que é favorável para o Ajax. Presumivelmente, o dinamarquês ganha de três a quatro milhões de euros por ano.

Dolberg sofreu a lesão no fim de setembro, durante um treinamento com a Dinamarca. Na terça-feira, ele foi operado em Copenhague, como o Ajax anunciou um dia depois.