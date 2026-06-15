O Ajax parece ter que esquecer a contratação de Bailey Rice. O meio-campista tem um contrato prestes a expirar com o Rangers FC, mas, segundo a mídia escocesa e o especialista em mercado de transferências Ben Jacobs, ele vai renová-lo.

No final de abril, Fabrizio Romano noticiou o interesse do Ajax em Rice, que parecia estar a caminho de uma saída sem custos de transferência. Alguns clubes ingleses e o Schalke 04 também estavam de olho na sua contratação.

Tanto o Ajax quanto o Schalke insistiram e fizeram uma oferta ao jovem talento de 19 anos. Em vão, ao que parece agora, considerando as notícias sobre a iminente renovação de contrato.

Rice é considerado há anos um talentoso meio-campista na Grã-Bretanha e já disputou dezesseis partidas pela seleção sub-19 da Escócia.

Desde sua transferência do Motherwell em 2022, ele disputou dezesseis partidas pelo time principal do Rangers, mas em novembro sua situação mudou drasticamente.

Poucos dias após o confronto da Liga Europa contra a AS Roma, Rice sofreu uma grave lesão durante um treino e precisou ser operado. Desde então, Rice não disputou mais nenhuma partida e está focado na próxima temporada.

Apesar da saída iminente do técnico Danny Rohl, que está prestes a se juntar ao Red Bull Salzburg e será substituído pelo técnico do Hearts, Derek McInnes, Rice decidiu ficar. O Ajax e o Schalke terão, portanto, que procurar uma alternativa.