Ajax fez uma última tentativa por Tadic: foi aqui que tudo falhou

Dusan Tadic não vai regressar ao Ajax, mas prosseguirá a carreira no NEC. Segundo o Algemeen Dagblad, o clube de Amesterdão ainda fez uma derradeira tentativa para trazer de volta o sérvio, mas não conseguiu convencê-lo a regressar à Johan Cruijff ArenA.

O avançado de 37 anos assinou contrato por duas temporadas em Nijmegen e oferece assim ao NEC talvez a transferência mais mediática da história do clube. Antes, o emblema de Nijmegen já tinha feito regressar nomes como Lasse Schöne, Jasper Cillessen, Bram Nuytinck e Edgar Barreto a De Goffert, mas a chegada de Tadic é vista como uma manobra ainda maior.

O investidor do NEC, Marcel Boekhoorn, desempenhou um papel importante nas negociações. Viajou para Belgrado juntamente com o treinador Dick Schreuder e o treinador-adjunto Haris Medunjanin para convencer Tadic pessoalmente, depois de já terem existido contactos entre ambas as partes durante semanas.

No entanto, o fator decisivo foi sobretudo Schreuder. O técnico mantém há muitos anos uma boa relação com Tadic, que remonta ao período em que Alfred Schreuder trabalhava no FC Twente como treinador ou adjunto. Desde então, os dois mantiveram sempre o contacto.

Tadic já tinha expressado publicamente essa admiração. Depois de um jogo do Ajax contra o PEC Zwolle, em abril de 2022, elogiou o jogo da equipa de Schreuder. "Tenho de dar um grande elogio ao Zwolle e ao seu treinador. Jogam com coragem. Isso foi difícil para nós", disse então o sérvio diante das câmaras da ESPN.

Durante a visita a Belgrado, Schreuder e Medunjanin apresentaram os seus planos a Tadic. Isso causou tanta impressão que o veterano decidiu rejeitar propostas de clubes estrangeiros, onde poderia ganhar consideravelmente mais em termos financeiros.

Nem mesmo o Ajax conseguiu, no fim de contas, fazer Tadic mudar de ideias. Segundo o AD, o clube de Amesterdão via no experiente avançado sobretudo uma peça importante para o balneário, enquanto Tadic continua a ver-se como um jogador que ainda pode ser de grande valor dentro de campo. Essa diferença de visão acabou por revelar-se incontornável.

Além disso, com a sua escolha pelo NEC, Tadic já começa a olhar para o próximo passo da sua carreira. O avançado quer tornar-se treinador após encerrar a carreira de jogador e terá em Nijmegen a possibilidade de continuar a desenvolver-se também nesse aspeto.