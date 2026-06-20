Ajax, Feyenoord e PSV perdem a chance de contratar o talentoso filho de um jogador que disputou sete partidas pela seleção

Kirayno Schaken vai renovar seu contrato com o sc Heerenveen até meados de 2030, segundo o jornal De Telegraaf. O jovem de 17 anos, filho do ex-jogador da seleção nacional Ruben Schaken, espera se destacar como jogador de futebol profissional na Frísia.

Assim como seu pai, Schaken é um ponta-direita veloz como uma flecha. Na última temporada, ele já ficou algumas vezes no banco do Heerenveen.

Também durante a pré-temporada, Schaken poderá se integrar ao time principal. Segundo o jornalista Mike Verweij, ele optou pelo plano esportivo.

“Com suas estatísticas, o veloz ponta despertou o interesse dos três tradicionais grandes clubes, mas, após várias conversas, Schaken decidiu permanecer na Frísia e renovar seu contrato”, escreve o observador do Ajax.

Anteriormente, a ESPN havia informado que Schaken poderia se tornar o jogador da base mais bem pago do Heerenveen. Ele, portanto, aceitou essa oferta.

No Feyenoord, Schaken poderia ter se reunido com seu irmão mais novo, Jerayno, que na última temporada integrou várias vezes a escalação de Robin van Persie. Nos jogos do campeonato contra o FC Twente e o Heerenveen, ele ficou no banco durante os noventa minutos.

O pai, Ruben, que também atua como agente dos dois, disputou um total de 136 partidas oficiais pelo Feyenoord. No De Kuip, ele se tornou sete vezes convocado para a seleção holandesa.