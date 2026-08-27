O Ajax contratou Viktor Tsygankov junto ao Girona por um valor surpreendentemente baixo. Segundo o De Telegraaf, que está cheio de elogios à forma de atuação do diretor técnico Jordi Cruijff, o clube de Amsterdã pagará apenas 3,5 milhões de euros fixos pelo ponta ucraniano, enquanto seu valor de mercado é estimado em 15 milhões de euros.

A chegada de Tsygankov foi oficializada pelo Ajax na tarde de quinta-feira. O atacante de lado de 28 anos assinou em Amsterdã um contrato de três temporadas, que o vincula ao clube até o verão de 2029 na Johan Cruijff ArenA.

Para o treinador Míchel Sánchez, a transferência significa um reencontro com um velho conhecido. O técnico já havia trabalhado com Tsygankov no Girona desde 2023 e, por isso, conhece bem as qualidades do atacante.

Agora, também já são conhecidos mais detalhes sobre os acordos financeiros entre Ajax e Girona. Segundo o De Telegraaf, o valor fixo da transferência é de 3,5 milhões de euros, mas esse montante ainda pode subir, com bônus, até o máximo de 4,5 milhões de euros.

Por esse valor, o Ajax fica com 90% dos direitos de transferência de Tsygankov. O Girona mantém os 10% restantes, o que permite ao clube espanhol ainda lucrar em uma eventual transferência futura.

De Telegraaf fala em uma "grande demonstração de negociação" de Jordi Cruijff por causa das condições do acordo. O diretor técnico do Ajax conseguiu levar Tsygankov para Amsterdã por um valor consideravelmente inferior ao que seu valor de mercado estimado faria supor.