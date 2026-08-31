O Ajax está em conversas com o Sunderland sobre a chegada de Simon Adingra, informa o The Telegraph. Segundo o jornal inglês, geralmente bem informado, o clube de Amsterdã voltou seus olhos para o ponta esquerda marfinense de 24 anos.

Adingra pode deixar o Sunderland neste verão e ainda não entrou em campo nem por um minuto pelo clube nesta temporada. O atacante foi contratado em julho de 2025 junto ao Brighton & Hove Albion por quase 25 milhões de euros, mas em sua primeira temporada pelo Sunderland disputou apenas 14 partidas.

No último inverno, Adingra foi emprestado ao AS Monaco. O clube francês pagou 1 milhão de euros pelo período de empréstimo, no qual o jogador de lado disputou 14 partidas e somou três gols e três assistências.

O Ajax vê em Adingra um possível sucessor de Mika Godts, embora ainda não esteja claro como seria o formato da operação. Por isso, não se sabe se o clube holandês aposta em uma transferência em definitivo ou novamente em um empréstimo.

Com valor de mercado estimado em 22 milhões de euros, Adingra representa um valor considerável. Além disso, seu contrato com o Sunderland ainda tem mais quatro anos de duração.

Antes de sua transferência para o Sunderland, Adingra atuou por duas temporadas no Brighton, clube pelo qual marcou oito vezes e deu três assistências em 60 jogos da Premier League. Antes disso, defendeu Union Sint-Gillis e FC Nordsjaelland.

Adingra soma 30 partidas pela seleção da Costa do Marfim (e cinco gols) e esteve na convocação para a Copa do Mundo no último verão, mas atuou por apenas 15 minutos na fase final, saindo do banco contra a Alemanha.

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