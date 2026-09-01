Ajax está perto de acertar a contratação do experiente internacional alemão de 28 partidas pela seleção nacional

O Ajax espera se reforçar em mais duas posições nos últimos dias da janela de transferências. Segundo o Algemeen Dagblad, Thilo Kehrer, do AS Monaco, é o principal candidato para a defesa, enquanto o clube de Amsterdã também está perto da chegada do atacante do Sunderland Simon Adingra. Foot Mercato acrescenta na manhã de segunda-feira que o Ajax está perto de um acordo de empréstimo por Kehrer, que pode chegar por uma taxa de empréstimo de dois milhões de euros.

O jogador de 29 anos, Kehrer, está atualmente sob contrato com o AS Monaco, onde teve de se contentar com um lugar no banco nas primeiras partidas da liga. O Ajax mantém conversas positivas com o clube francês sobre uma operação de empréstimo pelo jogador, que soma 28 partidas pela seleção da Alemanha.

Na França, o Foot Mercato informa que o Ajax está perto de um acordo de empréstimo com o AS Monaco. O clube de Amsterdã pagará uma quantia de dois milhões de euros para contar com Kehrer por um ano, sem opção de compra.

O técnico Míchel Sánchez quer, sobretudo, mais opções no centro da defesa. Com o jovem Aaron Bouwman, de 19 anos, o espanhol tem atualmente à disposição apenas um zagueiro destro.

Kehrer pode atuar tanto pelo meio da defesa quanto na lateral direita e, além disso, traz a experiência necessária. O alemão passou pelas categorias de base de VfB Stuttgart e Schalke 04 e depois garantiu uma transferência para o Paris Saint-Germain.

Em 2022, Kehrer se transferiu para o West Ham United, antes de chegar ao Monaco, dois anos depois, inicialmente por empréstimo. O clube francês depois o contratou em definitivo. Ao longo da carreira, Kehrer também disputou 28 partidas pela seleção alemã.

Além de Kehrer, o Ajax também trabalha duro pela chegada de Simon Adingra. O ponta de 24 anos do Sunderland deve chegar temporariamente a Amsterdã para preencher a vaga no lado esquerdo que surgiu após a saída de Mika Godts para o Paris Saint-Germain.

A imprensa inglesa já havia informado na noite de segunda-feira que o acordo de empréstimo por Adingra já está totalmente fechado. O Ajax também tinha interesse no internacional holandês Noa Lang, mas o atacante de lado se mostrou financeiramente inviável para o clube de Amsterdã.

Adingra também atuou no último semestre pelo Monaco, que o havia emprestado junto ao Sunderland. O internacional marfinense se transferiu no ano passado por 25 milhões de euros do Brighton & Hove Albion para o clube inglês e, anteriormente, percorreu o mesmo caminho rumo à Europa que o ex-jogador do Ajax Mohammed Kudus, passando pela Right to Dream Academy e pelo FC Nordsjaelland.