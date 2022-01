Ajax está disposto a aumentar proposta por Giovani, mas Palmeiras exige multa

O Ajax, da Holanda, está disposto a aumentar a oferta pela aquisição de Giovani, do Palmeiras, no mercado da bola. A presidente Leila Pereira, contudo, insiste em receber o valor da multa rescisória pela liberação do atacante de 18 anos — avaliada em 60 milhões de euros (R$ 360,48 milhões na cotação atual).

A primeira oferta do Ajax ao jogador se aproximava dos 12 milhões de euros (R$ 72,1 milhões na cotação atual). Contudo, os paulistas fizeram exigência de um valor superior pela liberação do garoto.

O atacante tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2026 e é visto como uma grande promessa nos bastidores da Academia de Futebol. Não à toa a mandatária do clube exige o pagamento da multa rescisória por sua liberação.

Uma ala do clube defende a venda de Giovani por um valor entre 15 milhões de euros (R$ 90,12 milhões) e 20 milhões de euros (R$ 120,16 milhões). Entretanto, Leila Pereira insiste no valor da multa rescisória.

Giovani tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026. O jogador renovou o seu compromisso em 26 de janeiro deste ano, logo após se destacar na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em oito jogos do torneio, fez quatro gols e deu três assistências.