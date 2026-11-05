Ajax enfrenta na Conference League uma legião de estrangeiros com um treinador muito fanático

O Ajax dá sequência nesta semana à fase de liga da Conference League, tendo o FC Midtylland, da Dinamarca, como adversário na terceira rodada da terceira competição europeia. O que os jogadores do clube de Amsterdã, que ganharam confiança com uma vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta e estão na briga pelas primeiras posições da Vriendenloterij Eredivisie, podem esperar do relativamente desconhecido líder da Superligaen dinamarquesa? Voetbalzone analisa o adversário que receberá a visita dos holandeses na quinta-feira.

O Midtjylland teve um início bastante decepcionante em sua campanha europeia. Diante do Egnatia, da Albânia, conquistou apenas um ponto (1 a 1), e o Sint-Truiden, da Bélgica, deixou a MCH Arena recentemente com uma vitória por 2 a 1. A primeira vitória na Conference League, portanto, ainda não veio. Na Superligaen, a história é outra. A equipe do técnico Mike Tullberg lidera com folga o campeonato dinamarquês, com 31 pontos em 12 jogos. Até agora, soma nove vitórias na competição nacional. O FC Copenhague, grande favorito ao título, está cinco pontos atrás do líder.

Perda de jogadores importantes

O desempenho tão bom do Midtjylland pode ser considerado um pequeno milagre. Afinal, no último verão europeu, o clube se despediu do centroavante Franculino e do atacante de lado Aral Simsir, vendidos ao Trabzonspor por 35 milhões de euros. Com isso, o clube dinamarquês perdeu jogadores responsáveis por mais de 30 gols e uma série de assistências. O caixa também foi reforçado com as vendas do zagueiro Han-beom Lee ao Club Brugge (nove milhões de euros) e do meio-campista Valdemar Byskov, que marcava com frequência, ao AZ (seis milhões de euros). Além disso, o ponta-direita Dario Osorio foi emprestado ao Crystal Palace, que poderá contratar o atacante chileno em definitivo no ano que vem por 32 milhões de euros.

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Próximas partidas MID Conference League 12:45 AJX

O Midtjylland, portanto, precisou recorrer ao mercado de transferências para compensar a saída de vários jogadores decisivos. Nesse contexto, o ex-defensor do Ajax Rasmus Kristensen foi contratado junto ao Eintracht Frankfurt por seis milhões de euros, e pouco mais de sete milhões de euros foram reservados para a chegada do atacante de lado David Martínez, jogador da seleção da Venezuela que tinha contrato com o Los Angeles FC. O meio-campista Kjell Wätjen trocou o Borussia Dortmund pelo líder dinamarquês, enquanto Nordin Bakker decidiu deixar o sc Heerenveen para se aventurar no Midtjylland. O ataque foi reforçado com Friday Etim, que voltou após uma passagem bem-sucedida pelo Fredericia, e Mileta Rajkovic, emprestado pelo Legia Varsóvia.

Técnico intenso

O bom desempenho do Midtjylland se deve, em parte, ao ambicioso Tullberg. Com apenas 40 anos, o técnico nascido em Farum teve uma carreira modesta como jogador, encerrada em 2011 no Rot-Weiss Oberhausen, da Alemanha. O ex-atacante logo iniciou a carreira de treinador e chegou ao Borussia Dortmund em 2019. Comandou o segundo time e o sub-19 e, no início de 2025, chegou a assumir brevemente o comando interino da equipe principal na Bundesliga e na Champions League. No fim da temporada 2024/25, Tullberg voltou a uma função anterior no BVB, até ser contratado alguns meses depois pela diretoria do Midtjylland.

Com Tullberg no comando, o Midtjylland disputou o título dinamarquês durante boa parte da temporada passada. O Aarhus GF, porém, ficou com o campeonato, embora a copa nacional tenha sido conquistada pela equipe do jovem técnico. Na final, em 14 de maio, o favorito FC Copenhague foi derrotado por 1 a 0, com Han-beom Lee marcando o gol da vitória aos 82 minutos. Na Europa, o Midtjylland impressionou ao terminar em terceiro na fase de liga da Liga Europa. A campanha da equipe dinamarquesa terminou nas oitavas de final, já que o Nottingham Forest levou a melhor no confronto de ida e volta. Ainda assim, a campanha europeia foi motivo de satisfação.

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Tullberg é um técnico apaixonado e determinado que, em seu entusiasmo, às vezes passa dos limites. Na temporada 2025/26, recebeu nada menos que nove cartões amarelos por seu comportamento exaltado à beira do campo. Durante os jogos, Tullberg orienta e incentiva sua equipe o tempo todo: ele quer que seus jogadores atuem com agressividade e energia, pressionando o adversário no campo de ataque. O Midtjylland, muito perigoso nos contra-ataques, deve sempre impor seu jogo e pressionar o adversário desde o início. Isso também traz riscos quando perde a bola, pois muitas vezes há espaço atrás da defesa. De todo modo, Tullberg exige dedicação e empenho totais de seus jogadores todos os dias.

Ligação entre os dois clubes

O Midtjylland não é um dos maiores nomes do futebol europeu. Ainda assim, o clube, fundado em 1999, conseguiu contratar Rafael van der Vaart em 2016, já na reta final da carreira do jogador. Apesar das grandes expectativas, a passagem, que deu muito o que falar, não foi um sucesso absoluto. O então técnico Jess Thorup reclamava com frequência das condições físicas do experiente holandês, que disputou apenas 20 partidas no total. Na segunda temporada, Van der Vaart raramente era relacionado para os jogos e encerrou a campanha de 2017/18 com somente seis minutos em campo, distribuídos em duas entradas durante partidas. O Midtjylland se sagrou campeão, mas o meio-campista acompanhou a conquista das arquibancadas.

Apesar das decepções esportivas, a breve passagem de Van der Vaart pela MCH Arena não foi um fracasso completo, destacou o diretor técnico Claus Steinlein em entrevista ao Ekstra Bladet. "Ainda estamos satisfeitos com ele. Em primeiro lugar, por razões comerciais. As vendas de camisas aumentaram e também passamos a receber mais atenção da mídia. Além disso, Van der Vaart é um verdadeiro mentor para nossos jovens jogadores. Todos eles percebem que, como jogador, ele traz algo a mais para o campo", disse o dirigente dinamarquês em agosto de 2017.

Há, aliás, outras ligações entre Ajax e Midtjylland. Viktor Fischer passou um período nas categorias de base do clube dinamarquês antes de ser levado para a Holanda pelo Ajax em 2011. Kristensen, hoje capitão da equipe dinamarquesa, também trocou o Midtjylland pelo clube de Amsterdã. Ele não conseguiu se firmar definitivamente e, em 2019, optou pelo Red Bull Salzburg. Kristensen, porém, nunca se arrependeu de ter escolhido o Ajax. "Dei tudo pelo Ajax e ainda acompanho o clube. A decisão de sair do FC Midtjylland para ir ao Ajax foi a melhor da minha vida", disse o defensor recentemente ao Ajax Life.

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Há algumas semanas, o Midtjylland conta com um goleiro holandês. O titular Elías Ólafsson se lesionou, e Nordin Bakker aproveitou plenamente a oportunidade. O ex-goleiro do Almere City FC e do sc Heerenveen já disputou oito partidas, incluindo a vitória por 2 a 1 no confronto entre os líderes contra o FC Copenhague. Tudo indica que Bakker será titular na quinta-feira, quando o Ajax visitar o clube. "Estou muito ansioso. Voltei à Holanda na semana passada, e minha família e meus amigos só falam desse jogo", disse o jogador da Holanda do Norte ao Bold.

Clube jovem

O Midtjylland é um clube sem um passado de grandes conquistas. O adversário europeu do Ajax surgiu em 1º de julho de 1999, da fusão entre Ikast FS e Herning Fremad. O objetivo maior da ambiciosa diretoria era criar uma potência do futebol na Jutlândia Central. Nos primeiros anos, a equipe mandava seus jogos em Ikast, até se mudar para Herning em 2004. O Midtjylland logo chegou ao topo do futebol dinamarquês e, depois de vários vice-campeonatos na Superligaen, finalmente conquistou o título em 2015. Foi um marco enorme para um clube que, à época, existia havia apenas 16 anos. Hoje, o Midtjylland é presença constante nas competições europeias e um destino atraente para jogadores de fora da Dinamarca. O elenco atual conta com atletas de países como Nigéria, Costa do Marfim, Colômbia, Alemanha, Holanda, Japão e Inglaterra.

Confrontos anteriores

Na quinta-feira, o Ajax enfrentará o Midtjylland apenas pela terceira vez. Os dois encontros anteriores ocorreram na temporada 2020/21. Em 3 de novembro de 2020, o Ajax deixou a Dinamarca com uma vitória por 2 a 1, graças aos gols de Antony, no primeiro minuto, e Dusan Tadic. Algumas semanas depois, o Ajax venceu por um placar mais convincente: 3 a 1. Foi preciso esperar até o segundo tempo para Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui e David Neres marcarem. Awer Mabil descontou para os visitantes aos 80 minutos. O Midtjylland terminou com dez jogadores, pois Erik Sviatchenko recebeu cartão vermelho nos acréscimos. Na quinta-feira, a equipe escandinava terá uma nova chance de vencer o Ajax pela primeira vez em sua história.

Provável escalação do FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.