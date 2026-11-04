Ajax enfrenta legião estrangeira comandada por técnico muito fanático na Conference League

O Ajax dá sequência nesta semana à fase de liga da Conference League, com o FC Midtylland, da Dinamarca, como adversário na terceira rodada da terceira competição europeia. O que os amsterdameses, que ganharam confiança com uma vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta e estão na parte de cima da tabela da Vriendenloterij Eredivisie, podem esperar do relativamente desconhecido líder da Superligaen dinamarquesa? Voetbalzone apresenta o adversário que recebe a equipe holandesa na quinta-feira.

O Midtjylland teve um início bastante decepcionante em sua campanha europeia. Contra o Egnatia, da Albânia, somou apenas um ponto (1 a 1), e o Sint-Truiden, da Bélgica, deixou a MCH Arena recentemente com uma vitória por 2 a 1. A primeira vitória na Conference League, portanto, ainda não veio. Na Superligaen, a história é outra. A equipe do técnico Mike Tullberg lidera com folga o Campeonato Dinamarquês, com 31 pontos em doze jogos. Até agora, são nove vitórias na competição nacional. O FC Copenhague, grande favorito ao título, está cinco pontos atrás do líder.

Perda de jogadores importantes

O desempenho tão bom do Midtjylland pode ser considerado um pequeno milagre. Afinal, no último verão, o clube se despediu do centroavante Franculino e do ponta Aral Simsir, vendidos ao Trabzonspor por 35 milhões de euros. Com isso, o time dinamarquês perdeu mais de 30 gols e uma série de assistências. O caixa também foi reforçado com as vendas do zagueiro Han-beom Lee ao Club Brugge (nove milhões de euros) e do meio-campista Valdemar Byskov, que marcava gols com frequência, ao AZ (seis milhões de euros). Além disso, o ponta-direita Dario Osorio foi emprestado ao Crystal Palace, que poderá contratar o chileno em definitivo no próximo ano por 32 milhões de euros.

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O Midtjylland, portanto, precisou recorrer ao mercado de transferências para compensar a saída de vários jogadores importantes. Nesse contexto, o ex-defensor do Ajax Rasmus Kristensen foi contratado do Eintracht Frankfurt por seis milhões de euros, e pouco mais de sete milhões de euros foram reservados para a chegada do ponta David Martínez, jogador da seleção da Venezuela que tinha contrato com o Los Angeles FC. O meio-campista Kjell Wätjen trocou o Borussia Dortmund pelo líder dinamarquês, e Nordin Bakker decidiu deixar o sc Heerenveen para se aventurar no Midtjylland. O ataque foi reforçado com Friday Etim, que voltou após uma passagem bem-sucedida pelo Fredericia, e com Mileta Rajkovic, emprestado pelo Legia Varsóvia.

Técnico intenso

O bom desempenho do Midtjylland se deve, em parte, ao ambicioso Tullberg. O treinador de Farum, de apenas 40 anos, teve uma carreira modesta como jogador, encerrada em 2011 no Rot-Weiss Oberhausen, da Alemanha. O ex-atacante logo ingressou na carreira de técnico e chegou ao Borussia Dortmund em 2019. Treinou a equipe reserva e a sub-19 e, no início de 2025, chegou a assumir por um breve período o comando interino do time principal na Bundesliga e na Champions League. Ao fim da temporada 2024/25, Tullberg voltou a uma função anterior no BVB, até ser contratado alguns meses depois pela diretoria do Midtjylland.

Com Tullberg no comando, o Midtjylland disputou o título dinamarquês durante boa parte da temporada passada. O Aarhus GF, porém, ficou com o campeonato, embora a copa nacional tenha sido conquistada pela equipe do jovem treinador. Na final, em 14 de maio, o favorito FC Copenhague foi derrotado por 1 a 0, com Han-beom Lee marcando o gol da vitória aos 82 minutos. Na Europa, o Midtjylland impressionou ao terminar em terceiro na fase de liga da Europa League. As oitavas de final foram o ponto final para a equipe dinamarquesa, já que o Nottingham Forest levou a melhor nos dois jogos. Ainda assim, havia satisfação com a campanha europeia.

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Tullberg é um técnico apaixonado e determinado que, em seu entusiasmo, às vezes passa dos limites. Na temporada 2025/26, recebeu nada menos que nove cartões amarelos por seu comportamento exaltado à beira do campo. Durante as partidas, Tullberg orienta e incentiva sua equipe o tempo todo: o treinador quer que seus jogadores atuem com agressividade e energia, pressionando à frente. Muito perigoso nos contra-ataques, o Midtjylland deve sempre dominar o campo e partir imediatamente para cima do adversário, embora isso também traga riscos quando perde a bola, pois costuma deixar espaços atrás da defesa. De todo modo, Tullberg exige dedicação e empenho totais de seus jogadores todos os dias.

Ligação entre os dois clubes

O Midtjylland não é um dos nomes mais conhecidos do futebol europeu. Ainda assim, o clube fundado em 1999 conseguiu contratar Rafael van der Vaart em 2016, já na reta final de sua carreira. Apesar das grandes expectativas, a passagem, que deu muito o que falar, não foi um sucesso. O então técnico Jess Thorup reclamava com frequência da condição física do experiente holandês, que disputou apenas 20 partidas no total. Na segunda temporada, Van der Vaart raramente era relacionado para os jogos e encerrou a campanha de 2017/18 com apenas seis minutos em campo, distribuídos por duas entradas como substituto. O Midtjylland foi campeão, mas o meio-campista acompanhou a conquista das arquibancadas.

Apesar das decepções esportivas, a breve passagem de Van der Vaart pela MCH Arena não foi um fracasso completo, ressaltou o diretor técnico Claus Steinlein em entrevista ao Ekstra Bladet. "Continuamos satisfeitos com ele. Primeiro, por razões comerciais. As vendas de camisas aumentaram e também passamos a atrair mais interesse da imprensa. Além disso, Van der Vaart é um verdadeiro mentor para nossos jovens jogadores. Todos veem que, como jogador, ele traz algo a mais para o campo", afirmou o dirigente dinamarquês em agosto de 2017.

Há, aliás, mais conexões entre Ajax e Midtjylland. Viktor Fischer passou algum tempo nas categorias de base do clube dinamarquês antes de ser levado pelos amsterdameses para a Holanda, em 2011. Kristensen, hoje capitão da equipe dinamarquesa, também trocou o Midtjylland pelo Ajax. A afirmação definitiva não veio, e o lateral-direito escolheu o Red Bull Salzburg em 2019. Kristensen, porém, nunca se arrependeu de ter escolhido o Ajax. "Dei tudo pelo Ajax e ainda acompanho o clube. A decisão de sair do FC Midtjylland para o Ajax foi a melhor da minha vida", disse o defensor recentemente à Ajax Life.

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Há algumas semanas, o Midtjylland tem um goleiro holandês no gol. O titular Elías Ólafsson se machucou, e Nordin Bakker aproveitou a oportunidade. O ex-goleiro de Almere City FC e sc Heerenveen já disputou oito partidas, incluindo o confronto entre equipes da parte de cima da tabela vencido por 2 a 1 contra o FC Copenhague. Tudo indica que Bakker será titular na quinta-feira, quando o Ajax visitará o Midtjylland. "Estou realmente ansioso. Voltei à Holanda na semana passada, e minha família e meus amigos só falam desse jogo", disse o jogador, natural da Holanda do Norte, ao Bold no início de outubro.

Clube jovem

O Midtjylland é um clube sem um passado de grandes conquistas. O adversário europeu do Ajax nasceu em 1º de julho de 1999, da fusão entre Ikast FS e Herning Fremad. O objetivo maior da ambiciosa diretoria era criar uma potência do futebol na região central da Jutlândia. Nos primeiros anos, os jogos em casa eram disputados em Ikast, até a mudança para Herning, em 2004. O Midtjylland logo chegou ao topo na Dinamarca e, depois de vários vice-campeonatos na Superligaen, finalmente conquistou o título em 2015. Foi um marco enorme para um clube que então tinha apenas dezesseis anos. Hoje, o Midtjylland participa regularmente das competições europeias e é um destino atraente para jogadores de fora da Dinamarca. O elenco atual conta com atletas de países como Nigéria, Costa do Marfim, Colômbia, Alemanha, Holanda, Japão e Inglaterra.

Encontros anteriores

O Ajax enfrentará o Midtjylland pela terceira vez na quinta-feira. Os dois encontros anteriores aconteceram na temporada 2020/21. Em 3 de novembro de 2020, o Ajax deixou a Dinamarca com uma vitória por 2 a 1, graças aos gols de Antony, no primeiro minuto, e Dusan Tadic. Algumas semanas depois, o Ajax venceu por um placar mais convincente: 3 a 1. Foi preciso esperar até o segundo tempo para que Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui e David Neres marcassem. Awer Mabil fez o gol de honra dos visitantes aos 80 minutos. O Midtjylland terminou com dez jogadores, pois Erik Sviatchenko recebeu um cartão vermelho nos acréscimos. Na quinta-feira, a equipe escandinava terá uma nova chance de vencer o Ajax pela primeira vez em sua história.

Provável escalação do FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.