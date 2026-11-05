Ajax enfrenta legião de estrangeiros com técnico muito fanático na Liga Conferência

O Ajax dá sequência nesta semana à fase de liga da Conference League, com o FC Midtylland, da Dinamarca, como adversário na terceira rodada da terceira competição europeia. O que os jogadores do clube de Amsterdã, que ganharam confiança com a vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta e estão na parte de cima da tabela da Vriendenloterij Eredivisie, podem esperar do relativamente desconhecido líder da Superligaen dinamarquesa? Voetbalzone analisa o adversário que recebe a equipe holandesa na quinta-feira.

O Midtjylland teve um início bastante decepcionante em sua campanha europeia. Contra o Egnatia, da Albânia, conquistou apenas um ponto (1 a 1), e o Sint-Truiden, da Bélgica, deixou a MCH Arena recentemente com uma vitória por 2 a 1. A primeira vitória na Conference League, portanto, ainda não veio. Na Superligaen, a história é outra. A equipe do técnico Mike Tullberg lidera com folga o campeonato dinamarquês, com 31 pontos em 12 jogos. Até agora, soma nove vitórias na competição nacional. O FC Copenhague, grande favorito ao título, está cinco pontos atrás do líder.

Perda de muitos jogadores de qualidade

O desempenho tão bom do Midtjylland pode ser considerado um pequeno milagre. Afinal, no último verão europeu, o clube se despediu do centroavante Franculino e do ponta Aral Simsir, vendidos ao Trabzonspor por 35 milhões de euros. Com isso, o clube dinamarquês perdeu jogadores responsáveis por mais de 30 gols e uma série de assistências. O caixa também foi reforçado com as vendas do zagueiro Han-beom Lee ao Club Brugge, por nove milhões de euros, e do meio-campista Valdemar Byskov, que marcava gols com frequência, ao AZ, por seis milhões de euros. Além disso, o ponta-direita Dario Osorio foi emprestado ao Crystal Palace, que poderá contratar o jogador chileno em definitivo no próximo ano por 32 milhões de euros.

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O Midtjylland precisou, portanto, recorrer ao mercado para compensar a saída de vários jogadores importantes. Nesse contexto, contratou o ex-defensor do Ajax Rasmus Kristensen junto ao Eintracht Frankfurt por seis milhões de euros e reservou pouco mais de sete milhões de euros para a chegada do atacante de lado de campo David Martínez, jogador da seleção venezuelana que tinha contrato com o Los Angeles FC. O meio-campista Kjell Wätjen trocou o Borussia Dortmund pelo líder dinamarquês, enquanto Nordin Bakker decidiu deixar o sc Heerenveen para viver uma nova experiência no Midtjylland. O ataque foi reforçado com Friday Etim, que voltou após uma passagem bem-sucedida pelo Fredericia, e Mileta Rajkovic, emprestado pelo Legia Varsóvia.

Técnico intenso

O bom desempenho do Midtjylland se deve, em parte, ao ambicioso Tullberg. O treinador de apenas 40 anos, natural de Farum, teve uma carreira modesta como jogador, encerrada em 2011 no Rot-Weiss Oberhausen, da Alemanha. O ex-atacante logo entrou para a carreira de técnico e chegou ao Borussia Dortmund em 2019. Treinou a equipe B e o sub-19 e, no início de 2025, chegou a comandar interinamente por um curto período o time principal na Bundesliga e na Champions League. Ao fim da temporada 2024/25, Tullberg voltou a uma função anterior no BVB, até ser contratado alguns meses depois pela diretoria do Midtjylland.

Com Tullberg no comando, o Midtjylland disputou o título dinamarquês durante boa parte da temporada passada. O Aarhus GF, porém, ficou com o campeonato, embora a copa nacional tenha sido conquistada pela equipe do jovem treinador. Na final, em 14 de maio, o favorito FC Copenhague foi derrotado por 1 a 0, com Han-beom Lee marcando o gol da vitória aos 82 minutos. Na Europa, o Midtjylland impressionou ao terminar em terceiro lugar na fase de liga da Europa League. As oitavas de final foram o fim da linha para a equipe dinamarquesa, já que o Nottingham Forest levou a melhor nos dois jogos. Ainda assim, a campanha europeia foi vista com satisfação.

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Tullberg é um treinador apaixonado e determinado que, em seu entusiasmo, às vezes passa dos limites. Na temporada 2025/26, recebeu nada menos que nove cartões amarelos por seu comportamento exaltado à beira do campo. Durante os jogos, Tullberg orienta e incentiva sua equipe o tempo todo: o técnico quer que seus jogadores atuem com agressividade e energia e pressionem o adversário mais à frente. Muito perigoso nos contra-ataques, o Midtjylland precisa sempre dominar em campo e partir imediatamente para cima do adversário. Isso também traz riscos quando perde a bola, pois muitas vezes deixa espaço atrás da defesa. De qualquer forma, Tullberg exige dedicação e empenho totais de seu elenco todos os dias.

Ligação entre os dois clubes

O Midtjylland não está entre os maiores nomes do futebol europeu. Ainda assim, o clube, fundado em 1999, conseguiu contratar Rafael van der Vaart em 2016, já na reta final de sua carreira. Apesar das grandes expectativas, a passagem, que deu muito o que falar, não foi um sucesso. O então técnico Jess Thorup reclamava com frequência da condição física do experiente holandês, que disputou apenas 20 partidas no total. Na segunda temporada, Van der Vaart raramente esteve entre os relacionados para os jogos e encerrou a campanha de 2017/18 com apenas seis minutos em campo, divididos entre duas entradas como substituto. O Midtjylland foi campeão, mas o meio-campista acompanhou a conquista da arquibancada.

Apesar das decepções esportivas, a breve passagem de Van der Vaart pela MCH Arena não foi um fracasso completo, ressaltou o diretor técnico Claus Steinlein em entrevista ao Ekstra Bladet. "Ainda estamos satisfeitos com ele. Em primeiro lugar, por razões comerciais. As vendas de camisas aumentaram e também houve mais interesse da imprensa. Além disso, Van der Vaart é um verdadeiro mentor para nossos jovens jogadores. Todos veem que ele traz algo a mais como jogador dentro de campo", afirmou o dirigente dinamarquês em agosto de 2017.

Há, aliás, outras ligações entre Ajax e Midtjylland. Viktor Fischer passou algum tempo nas categorias de base do clube dinamarquês antes de ser levado para a Holanda pelo Ajax, em 2011. Kristensen, hoje capitão da equipe dinamarquesa, também trocou o Midtjylland pelo Ajax. A afirmação definitiva não veio, e o lateral-direito optou pelo Red Bull Salzburg em 2019. Kristensen, porém, nunca se arrependeu da escolha pelo Ajax. "Dei tudo pelo Ajax e ainda acompanho o clube. A decisão de sair do FC Midtjylland para o Ajax foi a melhor da minha vida", disse o defensor recentemente ao Ajax Life.

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Há algumas semanas, o Midtjylland tem um goleiro holandês entre as traves. O titular Elías Ólafsson se lesionou, e Nordin Bakker aproveitou a oportunidade. O ex-goleiro de Almere City FC e sc Heerenveen já soma oito partidas, incluindo a vitória por 2 a 1 no confronto direto com o FC Copenhague. Ao que tudo indica, Bakker será titular na quinta-feira, quando o Ajax visitará o clube. "Estou realmente ansioso. Voltei à Holanda na semana passada, e minha família e meus amigos só falam desse jogo", disse o jogador da Holanda do Norte ao Bold.

Clube jovem

O Midtjylland é um clube sem um passado grandioso. O adversário europeu do Ajax nasceu em 1º de julho de 1999, da fusão entre Ikast FS e Herning Fremad. O objetivo maior da ambiciosa diretoria era criar uma potência do futebol na Jutlândia Central. Nos primeiros anos, as partidas em casa eram disputadas em Ikast, até a mudança para Herning, em 2004. O Midtjylland logo chegou ao topo na Dinamarca e, após vários vice-campeonatos na Superligaen, finalmente conquistou o título em 2015. Foi um marco enorme para um clube que, na época, tinha apenas 16 anos. Hoje, o Midtjylland é presença constante nas competições europeias e um destino atraente para jogadores de fora da Dinamarca. O elenco atual conta com atletas de países como Nigéria, Costa do Marfim, Colômbia, Alemanha, Holanda, Japão e Inglaterra.

Confrontos anteriores

O Ajax enfrentará o Midtjylland pela terceira vez apenas nesta quinta-feira. Os dois encontros anteriores aconteceram na temporada 2020/21. Em 3 de novembro de 2020, o Ajax deixou a Dinamarca com uma vitória por 2 a 1, graças aos gols de Antony, no primeiro minuto, e Dusan Tadic. Algumas semanas depois, o Ajax venceu por um placar mais convincente: 3 a 1. Foi preciso esperar até o segundo tempo para que Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui e David Neres marcassem. Awer Mabil descontou para os visitantes aos 80 minutos. O Midtjylland terminou com dez jogadores, pois Erik Sviatchenko recebeu um cartão vermelho nos acréscimos. Na quinta-feira, a equipe escandinava terá uma nova chance de vencer o Ajax pela primeira vez na história do clube.

Provável escalação do FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.