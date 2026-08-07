Mauro Couto (Sporting Portugal) desperta o interesse de cinco clubes, entre eles o Ajax. É o que informa o francês Foot Mercato.

O jogador de 20 anos é um ponta-direita, que até agora atuou principalmente pelo time B do Sporting.

Segundo o Transfermarkt, Couto vale cerca de 1,5 milhão de euros. Seu contrato em Lisboa vai até o ano que vem.

O Ajax não é o único clube interessado, já que RC Strasbourg, OGC Nice, Stade Brest e Eintracht Frankfurt também acompanham de perto os desdobramentos em torno de Couto.

Num primeiro momento, Couto parece ser um reforço direto para o Jong Ajax. No Sporting, ele fez apenas algumas partidas pelo time principal.

Couto é internacional das categorias de base de Portugal. O Sporting o tirou do FC Paços de Ferreira há três anos.