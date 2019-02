Ajax eleva valor de De Ligt após jogador entrar na mira de Juventus, Barcelona e PSG

Zagueiro é muito cobiçado no mercado, e clube holandês pretende lucrar alto com sua venda

Capitão do Ajax com apenas 19 anos, o zagueiro De Ligt é um dos principais alvos do Barcelona para a próxima janela de transferências. No entanto, não será fácil para o Barça contratar o defensor, que também está na mira de Juventus e Paris Saint-Germain, por mais que o próprio jogador já tenha dito que gostaria de se juntar ao companheiro e amigo Frenkie de Jong no Barça na próxima temporada.

E com o interesse de tantos clubes, especialmente dos Blaugranas, no zagueiro, o Ajax pretende lucrar alto com sua venda e subir o preço do jogador.

Segundo a imprensa italiana, a Juventus fez uma consulta perguntando ao Ajax quanto De Ligt custaria. A resposta assustou: entre 85 e 90 milhões de euros, um valor € 10 milhões maior que o sabido anteriormente, após a consulta de diversos clubes, entre eles, o Barcelona.

O Ajax já se movimenta para lucrar mais com a venda de De Ligt.