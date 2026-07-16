Ajax e FC Twente ficam sabendo quem serão seus adversários nas eliminatórias europeias

O Ajax e o FC Twente já sabem quem serão seus adversários nas competições europeias. O time de Twente enfrentará o Ferencváros, da Hungria, enquanto o time de Amsterdã terá uma dupla de partidas contra o FK Vojvodina, da Sérvia.

Já se sabia de antemão que o vencedor da dupla de partidas da primeira fase preliminar da Liga Europa entre o Ferencváros e o Vojvodina enfrentaria o Twente em uma dupla de partidas na segunda fase preliminar daquela competição.

Também estava claro que o perdedor dessa dupla de partidas seria rebaixado para a segunda fase preliminar da Liga de Conferências, para uma dupla de partidas contra o Ajax. A primeira partida entre o Vojvodina e o Ferencváros terminou com vitória dos húngaros (1 a 2).

O Ferencváros era, portanto, o grande favorito para avançar na Liga Europa e confirmou esse papel. A equipe da casa foi ajudada logo no início da partida por um cartão vermelho ao jogador húngaro do Vojvodina, Kornél Szűcs, que parece ter que perder pelo menos uma partida contra o Ajax.

Com dez contra onze e perdendo por 2 a 1, o Vojvodina não teve chances na Groupama Arena, em Budapeste, onde o placar já estava 2 a 0 dez minutos antes do intervalo, com gols de Lenny Joseph e Kristoffer Zachariassen.

O Ferencváros, onde o ex-jogador do Ajax Elton Acolatse (30) entrou em campo após o intervalo, marcou mais um gol no segundo tempo. Zsombor Gruber fez o 3 a 0 aos 71 minutos.

O Twente joga na quinta-feira, 23 de julho, em casa contra o Ferencváros, e uma semana depois terá a partida de volta na Hungria. Já o Ajax começa, em 23 de julho, com uma partida fora de casa na Sérvia e recebe o Vojvodina em 30 de julho na Johan Cruijff ArenA.