Kasper Dolberg não voltará a jogar nesta temporada. O atacante de 29 anos rompeu o ligamento cruzado e já foi operado, informou o Ajax.

Dolberg havia sido convocado nesta Data Fifa pela primeira vez em quase um ano para a seleção da Dinamarca, mas não conseguiu fazer seu retorno.

Durante um treinamento, ele sofreu uma lesão no joelho. Inicialmente, ainda não estava claro quão grave era a lesão, mas agora foi confirmado que se trata de uma lesão no ligamento cruzado.

Dolberg foi operado disso na terça-feira, em Copenhague. “A operação correu bem”, disse o centroavante por meio dos canais oficiais do Ajax. “Naturalmente, fico feliz com isso, embora essa lesão seja um enorme revés.”

“No próximo período, vou ter de me concentrar totalmente na minha recuperação. Voltarei em breve a Amsterdã para dar sequência à minha reabilitação por lá.”

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Dolberg entrou em campo nove vezes nesta temporada pelo Ajax sob o comando do recém-chegado técnico Míchel Sánchez. Ele marcou três vezes e também deu três assistências.

O Ajax, portanto, terá de contar por enquanto com seus dois concorrentes: Tolu Arokodare já vive boa fase, enquanto Marcos Leonardo ainda não consegue convencer.