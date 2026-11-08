O Ajax não assumiu a liderança da VriendenLoterij Eredivisie na tarde de domingo. Fora de casa, a equipe de Amsterdã empatou por 2 a 2 com o FC Twente. O gol de empate do Twente foi marcado por Wout Weghorst, de pênalti, nos acréscimos.
Assim como na última quinta-feira, contra o FC Midtjylland, e na semana passada, contra o AZ, o Ajax abriu o placar cedo graças a Tolu Arokodare. O atacante nigeriano subiu mais alto que seu marcador e cabeceou para o gol logo aos três minutos: 0 a 1.
Depois, o Twente tomou a iniciativa. Daan Rots cabeceou nas mãos de Marc ter Stegen e, pouco depois, finalizou longe do gol. Sondre Orjasaeter teve um chute bloqueado por Aaron Bouwman.
Na sequência, o Ajax levou perigo no contra-ataque. Oscar Gloukh, que fazia uma boa partida, encontrou Jorthy Mokio dentro da área. O meio-campista teve espaço para finalizar, mas mandou muito por cima e desperdiçou a chance de ampliar a vantagem.
Perto do fim do primeiro tempo, o Twente aumentou a pressão. Orjasaeter parou duas vezes em Ter Stegen, e Younes Taha também esbarrou no goleiro alemão após um contra-ataque rápido. Nos acréscimos, Orjasaeter acertou a trave no canto mais próximo, e Robin Pröpper cabeceou pouco acima do gol.
Depois do intervalo, o Twente continuou de onde havia parado. Após poucos segundos, Daouda Weidmann arriscou contra o gol de Ter Stegen, mas chutou para fora.
O Twente seguiu pressionando, mas, aos 66 minutos, o Ajax abriu 2 a 0 de maneira muito injusta. Rayane Bounida, que havia entrado no decorrer da partida, resolveu chutar de fora da área e surpreendeu o goleiro Joël Drommel.
O Ajax não pôde desfrutar dessa vantagem por muito tempo. Dois minutos depois, Dies Janse cabeceou sem querer para dentro do próprio gol após uma cobrança de escanteio: 1 a 2.
Pouco depois, uma sequência de lances inacreditáveis tomou conta da partida. Sofyan Amrabat perdeu a bola dentro da própria área, mas Joey Kooij interrompeu o jogo para consultar o monitor do VAR por um suposto toque de mão de Wout Weghorst dentro da própria área.
Após rever as imagens, Kooij decidiu não marcar pênalti para o Ajax, para grande irritação do Twente, que poderia ter feito um gol após a perda de bola de Amrabat.
Por fim, o Twente chegou ao empate nos acréscimos. A equipe recebeu um pênalti porque Lucas Rosa segurou Ramiz Zerrouki. O meio-campista argelino caiu no gramado, e a penalidade foi marcada após intervenção do VAR. Wout Weghorst definiu o placar final em 2 a 2.