Uma chance rápida de recuperação para o Ajax na fase de liga da Conference League após a humilhante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split na última quinta-feira. A Atalanta visita a Johan Cruijff ArenA nesta semana. O que o time de Amsterdã pode esperar do adversário italiano, que não faz muito tempo reinava na Europa? Voetbalzone conversou sobre o assunto com o jornalista Fabio Gennari, que acompanha de perto o próximo adversário, entre outros veículos, para o Prima Bergamo.
Falar da Atalanta é lembrar logo do lendário Gian Piero Gasperini. O atual técnico da Roma, de 68 anos, comandou o clube de Bérgamo entre 2016 e 2025 e levou a modesta equipe ao topo da Serie A e do futebol europeu. Com Marten de Roon entre seus jogadores, a Atalanta conquistou pela primeira vez em sua história uma vaga na Champions League. O primeiro título europeu veio em maio de 2024, quando venceu a Liga Europa diante do Bayer Leverkusen com uma contundente vitória por 3 a 0 na final, no Estádio Aviva, em Dublin.
Saída de um ícone do clube
Pouco depois do triunfo europeu, Gasperini decidiu se despedir da Atalanta. A diretoria escolheu Ivan Juric para substituí-lo, mas a aposta não deu certo. O croata, que já havia sido demitido por Roma e Southampton, também foi dispensado após poucos meses no Stadio Atleti Azzurri d'Italia. A Atalanta havia caído para o meio da tabela da Serie A e, durante uma partida da Champions League contra o Olympique de Marseille, Juric se desentendeu com o astro Ademola Lookman. Os dois precisaram até ser separados, em cenas desagradáveis. Pouco depois, a diretoria demitiu Juric.
Getty Images
A Atalanta agiu rápido e apresentou o relativamente jovem Raffaele Palladino como novo responsável pelo comando técnico. O treinador italiano levou La Dea ao sexto lugar na Serie A, garantindo uma vaga na Conference League. Na Copa da Itália, a equipe parou na semifinal; na Champions League, o Bayern de Munique foi forte demais nas oitavas de final, nos dois confrontos (1 a 6 e 4 a 1). A Atalanta pressionou bastante no jogo em casa e assumiu muitos riscos, o que acabou custando caro. Ainda assim, Palladino não se arrependeu da postura ofensiva. "Se tivéssemos que jogar a partida novamente, eu jogaria exatamente da mesma maneira. É por jogar assim que estamos na semifinal da Copa da Itália e fazendo uma boa campanha no campeonato."
Palladino não teve uma segunda temporada em Bérgamo: no último verão, a Atalanta optou pelo experiente Maurizio Sarri, de 67 anos, que construiu sua trajetória em clubes como Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli. No domingo, a equipe perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Milan, mas, segundo Gennari, o resultado não conta toda a história. "A Atalanta vive um bom momento. Apesar da ausência de alguns jogadores importantes, as últimas três partidas foram impressionantes. Foram nove gols, uma bola na trave e tantas chances criadas que a equipe poderia facilmente ter marcado doze ou treze vezes no total. Ainda há alguns ajustes a fazer na defesa, mas o time está no caminho certo. Isso, porém, ainda vai levar algum tempo", ressalta o jornalista que acompanha a Atalanta.
Passagem pelo PSV
A Atalanta, portanto, é uma equipe com considerável poder de fogo. Parte dos gols vem de Gianluca Scamacca, razoavelmente conhecido na Holanda. O atacante de 27 anos e 1,95 m deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo PSV, anos atrás. Depois de passar pela Serie A e pela Premier League, além de um curto empréstimo ao PEC Zwolle, o centroavante chegou a Bérgamo em 2023 para ser o substituto de Rasmus Højlund, vendido ao Manchester United. Gennari ficou impressionado com o ex-jogador do PSV. "Scamacca marcou recentemente pela seleção italiana na Liga das Nações, depois balançou as redes contra o Pafos na Conference League e poderia ter feito muitos outros gols. Embora suas atuações nem sempre sejam constantes, Scamacca é um jogador muito importante, que evoluiu com o tempo e amadureceu bastante. Quando está em boa fase, é decisivo."
Getty Images
Scamacca marcou pouco antes do intervalo na última quinta-feira contra o Pafos, adversário do Chipre que acabou derrotado por 3 a 1 no campo da Atalanta. Foi, portanto, um bom começo na Conference League, enquanto, após a derrota em San Siro, a equipe ocupa por enquanto uma posição intermediária na Serie A. Mas a temporada ainda é longa, como Gennari também sabe. "Classificar-se para uma competição europeia e tentar chegar o mais longe possível na Conference League. Esses são os dois objetivos para esta temporada que mais ocupam a cabeça dos torcedores da Atalanta no momento. Neste ano, a principal meta do clube é garantir que o novo projeto técnico tenha um bom início. Os resultados virão naturalmente", afirma, indicando que a diretoria da Atalanta não olha apenas para os resultados de curto prazo.
Cabe a Sarri, com vasta experiência no futebol italiano, levar a Atalanta a uma fase mais tranquila no aspecto esportivo após um período turbulento. Mas fazer Bérgamo e seus arredores esquecerem os anos intensos sob Gasperini é uma tarefa dificílima. "A vida continua", suspira Gennari ao falar da situação atual do próximo adversário do Ajax. "Gasperini decidiu sair, apesar de a diretoria da Atalanta ter lhe oferecido um contrato
Por enquanto, a Atalanta só pensa no jogo da próxima quinta-feira na Holanda. Não há um longo histórico de confrontos entre os clubes: Ajax e Atalanta só se enfrentaram em competições europeias na temporada 2020/21. O time de Amsterdã conquistou um ponto em Bérgamo (2 a 2) depois de abrir rapidamente 2 a 0 no primeiro tempo. Na Johan Cruijff ArenA, veio uma derrota por 1 a 0. Agora há a chance de dar o troco seis anos depois. "Na Atalanta não há medo do Ajax, mas há respeito. Esse respeito sempre existe. Na fase de liga da Conference League, estão
Getty Images
Ajax não é um bicho-papão
O Ajax fez no domingo um bom ensaio para receber a Atalanta em Amsterdã, com a vitória por 5 a 2 sobre o FC Groningen. Já a equipe de Sarri perdeu para o Milan, embora tenha reagido bem na última meia hora, com dois gols. Ainda assim, Gennari se recusa a dar importância excessiva aos cinco gols marcados pela equipe de Míchel Sánchez no extremo norte da Holanda. "O Ajax ainda é um grande nome por aqui. Mas, diante da situação atual, este não parece ser o melhor momento da história do clube", afirma o jornalista que acompanha a Atalanta. Ele vê chances para a equipe italiana, que entra em campo na quinta-feira, às 21h, para sua segunda partida na Conference League.