Uma chance rápida de recuperação para o Ajax na fase de liga da Conference League após a humilhante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split na última quinta-feira. A Atalanta visita a Johan Cruijff ArenA nesta semana. O que o time de Amsterdã pode esperar do adversário italiano, que não faz muito tempo reinava na Europa? Voetbalzone conversou sobre o assunto com o jornalista Fabio Gennari, que acompanha de perto o próximo adversário, entre outros veículos, para o Prima Bergamo.

Falar da Atalanta é lembrar logo do lendário Gian Piero Gasperini. O atual técnico da Roma, de 68 anos, comandou o clube de Bérgamo entre 2016 e 2025 e levou a modesta equipe ao topo da Serie A e do futebol europeu. Com Marten de Roon entre seus jogadores, a Atalanta conquistou pela primeira vez em sua história uma vaga na Champions League. O primeiro título europeu veio em maio de 2024, quando venceu a Liga Europa diante do Bayer Leverkusen com uma contundente vitória por 3 a 0 na final, no Estádio Aviva, em Dublin.

Saída de um ícone do clube

Pouco depois do triunfo europeu, Gasperini decidiu se despedir da Atalanta. A diretoria escolheu Ivan Juric para substituí-lo, mas a aposta não deu certo. O croata, que já havia sido demitido por Roma e Southampton, também foi dispensado após poucos meses no Stadio Atleti Azzurri d'Italia. A Atalanta havia caído para o meio da tabela da Serie A e, durante uma partida da Champions League contra o Olympique de Marseille, Juric se desentendeu com o astro Ademola Lookman. Os dois precisaram até ser separados, em cenas desagradáveis. Pouco depois, a diretoria demitiu Juric.

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A Atalanta agiu rápido e apresentou o relativamente jovem Raffaele Palladino como novo responsável pelo comando técnico. O treinador italiano levou La Dea ao sexto lugar na Serie A, garantindo uma vaga na Conference League. Na Copa da Itália, a equipe parou na semifinal; na Champions League, o Bayern de Munique foi forte demais nas oitavas de final, nos dois confrontos (1 a 6 e 4 a 1). A Atalanta pressionou bastante no jogo em casa e assumiu muitos riscos, o que acabou custando caro. Ainda assim, Palladino não se arrependeu da postura ofensiva. "Se tivéssemos que jogar a partida novamente, eu jogaria exatamente da mesma maneira. É por jogar assim que estamos na semifinal da Copa da Itália e fazendo uma boa campanha no campeonato."

Próximas partidas AJX Conference League 15:00 ATA

Palladino não teve uma segunda temporada em Bérgamo: no último verão, a Atalanta optou pelo experiente Maurizio Sarri, de 67 anos, que construiu sua trajetória em clubes como Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli. No domingo, a equipe perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Milan, mas, segundo Gennari, o resultado não conta toda a história. "A Atalanta vive um bom momento. Apesar da ausência de alguns jogadores importantes, as últimas três partidas foram impressionantes. Foram nove gols, uma bola na trave e tantas chances criadas que a equipe poderia facilmente ter marcado doze ou treze vezes no total. Ainda há alguns ajustes a fazer na defesa, mas o time está no caminho certo. Isso, porém, ainda vai levar algum tempo", ressalta o jornalista que acompanha a Atalanta.

Passagem pelo PSV

A Atalanta, portanto, é uma equipe com considerável poder de fogo. Parte dos gols vem de Gianluca Scamacca, razoavelmente conhecido na Holanda. O atacante de 27 anos e 1,95 m deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo PSV, anos atrás. Depois de passar pela Serie A e pela Premier League, além de um curto empréstimo ao PEC Zwolle, o centroavante chegou a Bérgamo em 2023 para ser o substituto de Rasmus Højlund, vendido ao Manchester United. Gennari ficou impressionado com o ex-jogador do PSV. "Scamacca marcou recentemente pela seleção italiana na Liga das Nações, depois balançou as redes contra o Pafos na Conference League e poderia ter feito muitos outros gols. Embora suas atuações nem sempre sejam constantes, Scamacca é um jogador muito importante, que evoluiu com o tempo e amadureceu bastante. Quando está em boa fase, é decisivo."

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Scamacca marcou pouco antes do intervalo na última quinta-feira contra o Pafos, adversário do Chipre que acabou derrotado por 3 a 1 no campo da Atalanta. Foi, portanto, um bom começo na Conference League, enquanto, após a derrota em San Siro, a equipe ocupa por enquanto uma posição intermediária na Serie A. Mas a temporada ainda é longa, como Gennari também sabe. "Classificar-se para uma competição europeia e tentar chegar o mais longe possível na Conference League. Esses são os dois objetivos para esta temporada que mais ocupam a cabeça dos torcedores da Atalanta no momento. Neste ano, a principal meta do clube é garantir que o novo projeto técnico tenha um bom início. Os resultados virão naturalmente", afirma, indicando que a diretoria da Atalanta não olha apenas para os resultados de curto prazo.

Cabe a Sarri, com vasta experiência no futebol italiano, levar a Atalanta a uma fase mais tranquila no aspecto esportivo após um período turbulento. Mas fazer Bérgamo e seus arredores esquecerem os anos intensos sob Gasperini é uma tarefa dificílima. "A vida continua", suspira Gennari ao falar da situação atual do próximo adversário do Ajax. "Gasperini decidiu sair, apesar de a diretoria da Atalanta ter lhe oferecido um contrato lucrativo. Em Bérgamo, todos começaram novamente do zero neste ano, e isso exigirá tempo. Mas há confiança", diz o especialista em futebol italiano, otimista quanto ao futuro do atual décimo colocado da Serie A.

Por enquanto, a Atalanta só pensa no jogo da próxima quinta-feira na Holanda. Não há um longo histórico de confrontos entre os clubes: Ajax e Atalanta só se enfrentaram em competições europeias na temporada 2020/21. O time de Amsterdã conquistou um ponto em Bérgamo (2 a 2) depois de abrir rapidamente 2 a 0 no primeiro tempo. Na Johan Cruijff ArenA, veio uma derrota por 1 a 0. Agora há a chance de dar o troco seis anos depois. "Na Atalanta não há medo do Ajax, mas há respeito. Esse respeito sempre existe. Na fase de liga da Conference League, estão previstas seis partidas, em vez de oito, como na Champions League. Por isso, qualquer tropeço pode custar caro na classificação", alerta Gennari aos comandados de Sarri.

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Ajax não é um bicho-papão

O Ajax fez no domingo um bom ensaio para receber a Atalanta em Amsterdã, com a vitória por 5 a 2 sobre o FC Groningen. Já a equipe de Sarri perdeu para o Milan, embora tenha reagido bem na última meia hora, com dois gols. Ainda assim, Gennari se recusa a dar importância excessiva aos cinco gols marcados pela equipe de Míchel Sánchez no extremo norte da Holanda. "O Ajax ainda é um grande nome por aqui. Mas, diante da situação atual, este não parece ser o melhor momento da história do clube", afirma o jornalista que acompanha a Atalanta. Ele vê chances para a equipe italiana, que entra em campo na quinta-feira, às 21h, para sua segunda partida na Conference League.