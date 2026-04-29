Ajax continua na espera: Ipswich Town desperdiça a primeira chance de promoção em uma disputa emocionante

Na noite de terça-feira, um verdadeiro clássico estava na programação da segunda divisão da Inglaterra. Southampton e Ipswich Town, dois candidatos à promoção, se enfrentaram no St. Mary's Stadium e proporcionaram um verdadeiro espetáculo: 2 a 2. Assim, a tensão continua sem precedentes na Inglaterra. Quem vai garantir a segunda vaga direta para a promoção?

O Ipswich, atual segundo colocado da Championship, poderia garantir a promoção para a Premier League com uma vitória. Nessa situação, só poderia ser ultrapassado pelo Millwall, que tem um saldo de gols significativamente menor.

Esse também seria um bom cenário para o Ajax. Caso o Ipswich seja promovido, o empréstimo de Chuba Akpom será convertido em uma transferência definitiva. O clube inglês terá então que repassar mais de nove milhões de euros aos amsterdenses.

Mas a vitória não foi para o time visitante. Por muito tempo, parecia até que o The Saints levaria a melhor. Com o placar em 1 a 1, o ex-jogador do Feyenoord Cyle Larin marcou novamente para o Southampton aos 80 minutos: 2 a 1. Com isso, ele já somava seu oitavo gol na temporada.

Com esse gol, o canadense parecia manter o Southampton na disputa pela promoção direta. No entanto, o Ipswich, onde Akpom entrou em campo pouco antes do fim, ainda jogou um balde de água fria. Nos minutos finais, Jack Clarke conseguiu empatar: 2 a 2. Com esse gol, a chance de promoção direta para o Southampton está agora definitivamente perdida.

No entanto, com este empate, a disputa na Championship continua extremamente acirrada. O Ipswich está atualmente com 81 pontos, o Millwall com 80 e o Middlesbrough com 79. No próximo fim de semana, a última rodada está prestes a começar.

O Ipswich enfrenta o Queens Park Rangers, décimo quarto colocado, o Millwall enfrenta o Oxford United e o Middlesbrough enfrenta o difícil Wrexham, que ocupa a sexta posição. O segundo colocado se classifica diretamente para a Premier League, enquanto o terceiro até o sexto colocados disputam os play-offs.

Antes disso, o Coventry City, comandado por Frank Lampard, já havia garantido sua permanência na Premier League. A equipe conquistou o título com uma vantagem confortável.