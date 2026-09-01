Ajax e AS Monaco chegaram a um acordo sobre o empréstimo de Thilo Kehrer. Segundo o Algemeen Dagblad e o De Telegraaf, o alemão com 28 partidas pela seleção embarca ainda nesta terça-feira para Amsterdã para concluir sua transferência para o Ajax.

O interesse do Ajax em Kehrer veio a público nesta terça-feira e, desde então, os acontecimentos avançaram rapidamente. O clube de Amsterdã agora parece poder adicionar o experiente defensor ao elenco em curto prazo.

Kehrer será emprestado pelo Monaco por um período de uma temporada. No acordo entre os dois clubes, não foi incluída uma opção de compra, o que significa que o defensor retornará, em princípio, à França ao fim da temporada.

O alemão já é esperado em Amsterdã na tarde desta terça-feira. Lá, ele discutirá os últimos detalhes de sua transferência e, em seguida, passará por exames médicos na Johan Cruijff ArenA.

Com Kehrer, o Ajax traz a experiência desejada para o centro da defesa. O técnico Míchel Sanchez ainda queria ver seu elenco reforçado nessa posição com um jogador que trouxesse a experiência necessária.

Um novo ponta esquerda é agora a principal prioridade restante do Ajax. O diretor técnico Jordi Cruijff parece estar prestes a contratar Simon Adingra, do Sunderland, e o jovem Leo Salazar Hinojosa, do Espanyol, para essa posição.