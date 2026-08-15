O Ajax vai voltar a abrir espaço na folha salarial. Don-Angelo Konadu está a caminho do SK Lommel por empréstimo, segundo informaram fontes belgas ao De Telegraaf.

Com a saída temporária de Konadu, o Ajax economiza, ao que tudo indica, cerca de 700 mil euros em salários. O atacante de 20 anos entrou em campo até aqui 17 vezes pelo time principal, no qual marcou uma vez e deu três assistências.

Konadu passou por grande parte das categorias de base do Ajax, depois de ter sido descoberto anteriormente no Zeeburgia. No Lommel, o jovem internacional deve ter mais minutos em campo, enquanto sua saída também dá um alívio financeiro extra ao Ajax.

Essa economia se soma ao salário de Ahmetcan Kaplan, que em breve também sairá da folha. O NEC vai acabar contratando o defensor por um valor fixo de 2,5 milhões de euros, que pode chegar a no máximo 3 milhões de euros por meio de bônus. Com isso, o Ajax também se livra do salário dele, de 1,3 milhão de euros.

Reduzir a folha salarial é uma condição importante do conselho de supervisão antes que o diretor técnico Jordi Cruijff possa reforçar ainda mais o elenco.

Nesta janela de transferências, o Ajax vendeu jogadores por cerca de 95 milhões de euros, incluindo a transferência de Mika Godts para o Paris Saint-Germain. Em contrapartida, o clube de Amsterdã gastou até agora pouco mais de 30 milhões de euros em taxas de transferência.

Ao mesmo tempo, os custos salariais aumentaram com a chegada de vários jogadores livres no mercado e emprestados. Por isso, o Ajax também espera realocar Owen Wijndal, Josip Sutalo, Ko Itakura e Kasper Dolberg antes do fechamento da janela, criando assim ainda mais espaço na folha salarial.

Para Jofre Torrents, esse espaço aparentemente já está disponível. O Ajax vai contratar o lateral-esquerdo sem custos de transferência junto ao Barcelona, mas acertou bônus por desempenho que podem fazer o valor total subir para pouco menos de 6 milhões de euros caso determinadas metas sejam alcançadas.