O Ajax chegou a LaLiga na busca por um novo volante. O especialista em mercado da bola Matteo Moretto informa que o clube de Amsterdã apontou seus esforços para Ilaix Moriba, do Celta de Vigo.

Moriba é um destro de 23 anos que, além do Ajax, também desperta o interesse de clubes turcos e do VfB Stuttgart. "O Ajax perguntou por ele nas últimas horas", compartilhou Moretto em uma atualização em vídeo da DAZN. "Eles perguntaram sobre um possível empréstimo."

Moriba passou pelas categorias de base de Espanyol e Barcelona. Pelo último clube, disputou dezoito partidas oficiais, antes de ser vendido em 2021 por mais de 16 milhões de euros ao RB Leipzig.

O clube alemão o emprestou, em sequência, a Valencia, Getafe e Celta, antes de o último clube citá-lo em definitivo em meados de 2025 por seis milhões de euros. O jogador, 25 vezes internacional por Guiné, tem contrato com o Celta até meados de 2029, clube pelo qual disputou 85 partidas (3 gols, 6 assistências).

Moretto sabe que o Ajax também está trabalhando na contratação de Azzeddine Ounahi. Seu clube, o Girona, já deu permissão ao marroquino para voar a Amsterdã para negociações.

"Acho que será um fim de janela de transferências agitado para o Ajax", afirmou Moretto. "A equipe de Jordi Cruijff (diretor técnico, red.) e do técnico Míchel busca perfis adequados para o futebol de Míchel."

"Há dois nomes de que o Ajax gosta particularmente", disse ele, referindo-se, além de Moriba, também a Ounahi. "O Ajax negocia há meses para concluir essa contratação."

"O Ajax quer fechar o negócio e acertar os últimos detalhes. Ounahi também tem outros clubes entre os quais pode escolher", disse Moretto, que esclarece que se trata de clubes do exterior.