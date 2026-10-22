O Ajax tem uma chance rápida de se recuperar na fase de liga da Conference League após a humilhante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split na última quinta-feira. A Atalanta visita a Johan Cruijff ArenA nesta semana. O que o clube de Amsterdã pode esperar do adversário italiano, que há não muito tempo dominava a Europa? Voetbalzone conversou sobre o assunto com o jornalista Fabio Gennari, que acompanha de perto o próximo adversário, entre outros veículos, para o Prima Bergamo.

Falar da Atalanta é lembrar logo do lendário Gian Piero Gasperini. O atual técnico da AS Roma (68 anos) comandou a equipe de Bérgamo entre 2016 e 2025 e levou o modesto clube ao topo da Serie A e do futebol europeu. Com Marten de Roon entre seus jogadores, a Atalanta garantiu pela primeira vez em sua história uma vaga na Champions League. O primeiro título europeu veio em maio de 2024, quando conquistou a Liga Europa diante do Bayer Leverkusen, com uma vitória categórica por 3 a 0 na final, no Aviva Stadium, em Dublin.

Saída de um ícone do clube

Pouco depois do triunfo europeu, Gasperini decidiu deixar a Atalanta. A diretoria escolheu Ivan Juric para substituí-lo, mas a aposta não deu certo. O croata, que já havia sido demitido pela AS Roma e pelo Southampton, também foi dispensado do Stadio Atleti Azzurri d'Italia após apenas alguns meses. A Atalanta havia caído para o meio da tabela da Serie A, e Juric se desentendeu com o astro Ademola Lookman durante uma partida da Champions League contra o Olympique de Marseille. Os dois chegaram a precisar ser separados, em cenas desagradáveis. Pouco depois, a diretoria demitiu Juric.

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A Atalanta agiu rapidamente e anunciou o relativamente jovem Raffaele Palladino como novo responsável pela equipe. O técnico italiano levou La Dea ao sexto lugar na Serie A, garantindo uma vaga na Conference League. Na Copa da Itália, a campanha terminou na semifinal. Já na Champions League, o Bayern de Munique foi muito superior nas oitavas de final, em dois jogos (6 a 1 e 4 a 1). A Atalanta pressionou bastante e assumiu muitos riscos no jogo em casa, o que acabou custando caro à equipe. Mesmo assim, Palladino não se arrependeu da postura ofensiva. "Se tivéssemos de jogar a partida novamente, jogaria exatamente da mesma maneira. É por jogarmos assim que estamos na semifinal da Copa da Itália e fazendo uma boa campanha no campeonato."

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Palladino não teve uma segunda temporada em Bérgamo: no último verão, a Atalanta optou pelo experiente Maurizio Sarri (67 anos), que deixou sua marca em clubes como Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli. No domingo, a equipe perdeu por 3 a 2 na visita ao AC Milan, mas, segundo Gennari, o resultado não conta toda a história. "A Atalanta vive um bom momento. Apesar da ausência de alguns jogadores importantes, as últimas três partidas foram impressionantes. Nove gols, uma bola na trave e tantas chances criadas que a equipe poderia facilmente ter marcado doze ou treze gols no total. Ainda há alguns ajustes a fazer na defesa, mas o time está no caminho certo. Isso, porém, ainda levará algum tempo", ressalta o jornalista que acompanha a Atalanta.

Passagem pelo PSV

A Atalanta, portanto, tem uma equipe com grande capacidade de marcar gols. Parte deles vem de Gianluca Scamacca, razoavelmente conhecido na Holanda. O atacante de 27 anos e 1,95 m deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo PSV, anos atrás. Depois de passagens pela Serie A e pela Premier League, além de um breve empréstimo ao PEC Zwolle, o centroavante chegou a Bérgamo em 2023 para ser o substituto de Rasmus Højlund, vendido ao Manchester United. Gennari ficou impressionado com o ex-jogador do PSV. "Scamacca marcou recentemente pela seleção italiana na Liga das Nações. Depois, balançou as redes contra o Pafos na Conference League e poderia ter feito muitos outros gols. Embora nem sempre seja regular, Scamacca é um jogador muito importante, que evoluiu com o tempo e amadureceu bastante. Quando está em boa fase, é decisivo."

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Scamacca marcou pouco antes do intervalo contra o Pafos, adversário do Chipre derrotado por 3 a 1 em casa na última quinta-feira. Foi, portanto, um bom começo na Conference League. Já na Serie A, após a derrota em San Siro, a Atalanta ocupa por enquanto o meio da tabela. Mas a temporada ainda é longa, como sabe Gennari. "Conseguir uma vaga em uma competição europeia e tentar chegar o mais longe possível na Conference League. Esses são os dois objetivos para esta temporada que mais ocupam os pensamentos dos torcedores da Atalanta neste momento. Neste ano, o principal objetivo do clube é garantir que o novo projeto técnico tenha um bom começo. Os resultados virão naturalmente", afirma, indicando que a diretoria da Atalanta não olha apenas para os resultados de curto prazo.

Cabe a Sarri, calejado no futebol italiano, levar estabilidade esportiva à Atalanta após um período turbulento. Mas é uma tarefa extremamente difícil fazer Bérgamo e seus arredores esquecerem os anos intensos sob Gasperini. "A vida continua", suspira Gennari ao falar da situação atual do próximo adversário do Ajax. "Gasperini optou por sair, apesar de a diretoria da Atalanta ter oferecido a ele um contrato lucrativo. Em Bérgamo, todos começaram novamente do zero neste ano, e isso levará tempo. Mas há confiança", diz o especialista em futebol italiano, otimista com o futuro da equipe que ocupa atualmente o décimo lugar na Serie A.

Por enquanto, a Atalanta só pensa na partida da próxima quinta-feira, na Holanda. Não há um longo histórico de confrontos entre os clubes: Ajax e Atalanta só se enfrentaram em competições europeias na temporada 2020/21. A equipe de Amsterdã conquistou um ponto em Bérgamo (2 a 2), depois de abrir rapidamente 2 a 0 no primeiro tempo. Na Johan Cruijff ArenA, perdeu por 1 a 0. Agora, seis anos depois, tem a chance de dar o troco. "A Atalanta não tem medo do Ajax, mas o respeita. Esse respeito sempre existe. Na fase de liga da Conference League, são seis jogos em vez de oito, como na Champions League. Por isso, qualquer tropeço pode custar caro na classificação", alerta Gennari aos comandados de Sarri.

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Ajax não causa temor

O Ajax fez um bom ensaio para receber a Atalanta em Amsterdã ao vencer o FC Groningen por 5 a 2 no domingo. A equipe de Sarri, por sua vez, perdeu para o AC Milan, embora tenha reagido bem na última meia hora, com dois gols. Ainda assim, Gennari se recusa a dar importância excessiva aos cinco gols marcados pela equipe de Míchel Sánchez no extremo norte. "O Ajax ainda é um grande nome por aqui. Mas, diante da situação atual, este não parece ser o melhor período da história do clube", diz o jornalista que acompanha a Atalanta, vendo chances para a equipe, que inicia sua segunda partida na Conference League na quinta-feira, às 21h.