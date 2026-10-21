O Ajax tem uma chance rápida de se recuperar na fase de liga da Conference League após a humilhante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split na última quinta-feira. A Atalanta visita a Johan Cruyff Arena nesta semana. O que o time de Amsterdã pode esperar do adversário italiano, que não faz muito tempo dominava a Europa? Voetbalzone conversou sobre o assunto com o jornalista Fabio Gennari, que acompanha de perto o próximo adversário, entre outros veículos, para o Prima Bergamo.

Falar da Atalanta é lembrar quase imediatamente do lendário Gian Piero Gasperini. O atual técnico da Roma (68 anos) comandou o clube de Bérgamo entre 2016 e 2025 e levou a modesta equipe ao topo da Serie A e do futebol europeu. Com Marten de Roon entre seus jogadores, a Atalanta conquistou pela primeira vez na história uma vaga na Champions League. O primeiro título europeu veio em maio de 2024, quando venceu a Liga Europa diante do Bayer Leverkusen, com uma vitória contundente por 3 a 0 na final, no Aviva Stadium, em Dublin.

Saída de um ícone do clube

Pouco depois do triunfo europeu, Gasperini decidiu se despedir da Atalanta. A diretoria escolheu Ivan Juric para substituí-lo, mas a aposta não deu certo. O croata, que já havia sido demitido pela Roma e pelo Southampton, também foi dispensado após poucos meses no Stadio Atleti Azzurri d'Italia. A Atalanta havia caído para o meio da tabela da Serie A, e Juric se desentendeu com o astro Ademola Lookman durante uma partida da Champions League contra o Olympique de Marseille. Os dois chegaram a ter de ser separados, em cenas desagradáveis. Pouco depois, a diretoria demitiu Juric.

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A Atalanta agiu rapidamente e anunciou o relativamente jovem Raffaele Palladino como novo responsável pela equipe em campo. O técnico italiano conduziu La Dea ao sexto lugar na Serie A, posição que rendeu uma vaga na Conference League. Na Copa da Itália, a equipe parou na semifinal; na Champions League, o Bayern de Munique foi muito superior nos dois jogos das oitavas de final (6 a 1 e 4 a 1). A Atalanta pressionou bastante em casa e jogou assumindo muitos riscos, o que acabou lhe custando caro. Ainda assim, Palladino não se arrependeu da postura ofensiva. "Se tivéssemos de jogar a partida novamente, eu jogaria exatamente da mesma maneira. Foi jogando assim que chegamos à semifinal da Copa da Itália e estamos fazendo uma boa campanha no campeonato."

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Não houve uma segunda temporada em Bérgamo para Palladino. No verão passado, a Atalanta optou pelo experiente Maurizio Sarri (67 anos), que deixou sua marca, entre outros clubes, em Lazio, Juventus, Chelsea e Napoli. No domingo, a equipe perdeu por 3 a 2 fora de casa para o Milan, mas, segundo Gennari, o placar não conta toda a história. "A Atalanta vive um bom momento. Apesar da ausência de alguns jogadores importantes, as últimas três partidas foram impressionantes. Foram nove gols, uma bola na trave e tantas chances criadas que a equipe poderia facilmente ter marcado doze ou treze vezes no total. Ainda há alguns ajustes a fazer na defesa, mas ela está no caminho certo. Isso, porém, ainda vai levar algum tempo", destaca o jornalista que acompanha a Atalanta.

Passagem pelo PSV

A Atalanta, portanto, é uma equipe com capacidade de marcar gols. Parte deles vem de Gianluca Scamacca, razoavelmente conhecido na Holanda. O atacante de 27 anos e 1,95 m deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo PSV, anos atrás. Depois de passar pela Serie A e pela Premier League, além de um breve empréstimo ao PEC Zwolle, o centroavante chegou a Bérgamo em 2023 para ser o substituto de Rasmus Højlund, vendido ao Manchester United. Gennari ficou impressionado com o ex-jogador do PSV. "Scamacca marcou recentemente pela seleção italiana na Liga das Nações, depois balançou as redes contra o Pafos na Conference League e poderia ter feito muitos outros gols. Embora nem sempre mantenha a regularidade, Scamacca é um jogador muito importante, que evoluiu com o tempo e amadureceu bastante. Quando está em boa forma, é decisivo."

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Scamacca marcou pouco antes do intervalo na última quinta-feira, contra o Pafos, adversário do Chipre que acabou derrotado por 3 a 1 no campo da Atalanta. Foi, portanto, uma boa estreia na Conference League, enquanto, após a derrota em San Siro, a equipe ocupa por enquanto o meio da tabela da Serie A. Mas a temporada ainda é longa, como sabe Gennari. "Classificar-se para uma competição europeia e tentar chegar o mais longe possível na Conference League. Esses são os dois objetivos desta temporada que mais ocupam a cabeça dos torcedores da Atalanta no momento. Neste ano, a principal meta do clube é garantir que o novo projeto técnico tenha um bom começo. Os resultados virão naturalmente", afirma. A diretoria da Atalanta, portanto, não olha apenas para os resultados de curto prazo.

Cabe a Sarri, com sua vasta experiência no futebol italiano, levar a Atalanta a uma fase mais tranquila em campo após um período turbulento. Mas fazer Bérgamo e seus arredores esquecerem os anos intensos sob o comando de Gasperini é uma tarefa dificílima. "A vida segue", suspira Gennari ao falar da situação atual do próximo adversário do Ajax. "Gasperini decidiu sair, apesar de a diretoria da Atalanta ter lhe oferecido um contrato lucrativo. Em Bérgamo, todos recomeçaram do zero neste ano, e isso vai exigir tempo. Mas há confiança", diz o especialista em futebol italiano, otimista quanto ao futuro da equipe que hoje ocupa a décima posição na Serie A.

Por enquanto, a Atalanta só pensa no jogo da próxima quinta-feira, na Holanda. Não há um longo histórico de confrontos entre os clubes: Ajax e Atalanta só se enfrentaram em competições europeias na temporada 2020/21. O time de Amsterdã conquistou um ponto em Bérgamo (2 a 2), depois de abrir rapidamente 2 a 0 no primeiro tempo. Na Johan Cruyff Arena, perdeu por 1 a 0. Agora, seis anos depois, tem a chance de se vingar. "A Atalanta não tem medo do Ajax, mas o respeita. Esse respeito sempre existe. Na fase de liga da Conference League, são seis jogos, em vez de oito, como na Champions League. Por isso, qualquer tropeço pode custar caro na classificação", alerta Gennari sobre o que espera os comandados de Sarri.

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Ajax não assusta a Atalanta

O Ajax fez um bom ensaio para receber a Atalanta em Amsterdã ao vencer o FC Groningen por 5 a 2 no domingo. Já a equipe de Sarri perdeu para o Milan, embora tenha reagido bem na última meia hora, com dois gols. Ainda assim, Gennari se recusa a dar peso demais aos cinco gols marcados pela equipe de Míchel Sánchez no extremo norte. "O Ajax ainda é um grande nome por aqui. Mas, diante da situação atual, este não parece ser o melhor período da história do clube", avalia o jornalista que acompanha a Atalanta. Ele vê oportunidades para a equipe italiana, que entra em campo na quinta-feira, às 21h, para sua segunda partida na Conference League.