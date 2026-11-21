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Crescem os sinais de que será difícil a permanência do argelino Rayan Aït-Nouri no Manchester City. Suas chances de ganhar minutos diminuíram nesta temporada, e a situação chegou ao ponto de ele ser excluído da lista de relacionados para o duelo contra o Fulham, apesar de ter participado dos treinos preparatórios para a partida. O episódio reabriu a discussão sobre seu futuro com a aproximação da janela de transferências de inverno.

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O técnico italiano Enzo Maresca decidiu não relacionar Aït-Nouri para o confronto contra o Fulham, que terminou empatado por 1 a 1 no sábado, apesar de o lateral-esquerdo de 25 anos ter participado do último treino com os companheiros antes da partida. Ele ficou de fora da lista em mais uma decisão que reflete seu papel limitado nos planos da comissão técnica.

Maresca escalou Nico O'Reilly na lateral esquerda desde o início da partida e, no segundo tempo, colocou o croata Joško Gvardiol no lugar do inglês de 21 anos.

A ausência é mais um capítulo no afastamento do argelino da Premier League. Ele ainda não entrou em campo em nenhuma partida da competição nesta temporada e soma apenas quatro jogos, dois pela Copa da Liga e outros dois pela Liga dos Campeões, com um total de 168 minutos.

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Mesmo com poucas oportunidades, Aït-Nouri conseguiu dar três assistências nos minutos que recebeu, o que chamou a atenção da Juventus. O clube italiano passou a acompanhar sua situação, preparando uma possível investida para contratá-lo na abertura da janela de transferências de inverno, em janeiro.

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A Juventus planeja reforçar o elenco com várias contratações para dar ao técnico Luciano Spalletti mais opções e elevar o nível técnico da equipe. Entre as prioridades estão a contratação de um centroavante com força física e de um lateral ofensivo capaz de contribuir no terço final do campo, com condições físicas que lhe permitam manter a regularidade em campo.

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De acordo com o site " Calciomercato ", Aït-Nouri conta com apoio nos bastidores da Juventus, graças à sua experiência nas grandes competições europeias e à capacidade de contribuir na construção das jogadas e na criação de chances. No entanto, a negociação não será fácil, já que o Manchester City insiste em receber uma compensação financeira por meio da venda definitiva do jogador, e não de um empréstimo.

A Juventus prefere contar com o lateral argelino por empréstimo com opção de compra, apoiando-se no desejo do jogador de mudar de ares e buscar uma nova oportunidade para recuperar seu espaço.

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Segundo o site italiano, Turim é um destino bem-visto por Aït-Nouri, que já encarregou seu entorno de avaliar os contatos nos últimos dias, enquanto o clube italiano pretende agir em breve para testar a viabilidade do negócio.

O interesse da Juventus não se limita a Aït-Nouri. A lista de alternativas inclui Alejandro Balde, que deseja deixar o Barcelona depois de perder espaço na hierarquia de Hansi Flick; Destiny Udogie, do Tottenham, que disputou cinco partidas no campeonato e duas na Copa da Liga sem conseguir se adaptar às ideias de Roberto De Zerbi; além de Juan Miranda, que deu seis assistências no Campeonato Italiano.

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Entre esses nomes, o futuro de Aït-Nouri continua dependendo da posição do Manchester City sobre o formato da negociação, depois que aumentaram os sinais de que sua saída está próxima nas próximas semanas.

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