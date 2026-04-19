Ainda vai ser cartão vermelho contra o Chelsea - Man United? Imagens bizarras com Bruno Fernandes no papel principal vêm à tona

Os torcedores do Manchester United estão perplexos com a atuação do VAR na noite de sábado, durante o confronto entre o Chelsea e os Red Devils. Eles consideram que Romeo Lavia deveria ter recebido um cartão vermelho.

O Chelsea foi a melhor equipe no sábado à noite em Stamford Bridge, mas mesmo assim acabou perdendo para os Red Devils. Pouco antes do intervalo, Bruno Fernandes cruzou a bola pela lateral para Matheus Cunha, que finalizou com precisão.

No final da partida, ocorreu outro incidente com Bruno Fernandes como protagonista. O português estava caído no chão após uma falta, e Lavia pisou com força na perna do meia.









O árbitro e o VAR decidiram não intervir, apesar das reclamações de Bruno Fernandes. Os torcedores do Manchester United agora clamam em massa para que Lavia seja suspenso.