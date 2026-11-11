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Thomas Tuchel deixou claro que não sairá do comando da Inglaterra antes da Eurocopa de 2028. O treinador revelou que não incluiu uma cláusula de rescisão ao renovar seu contrato com a seleção inglesa neste ano. O ex-técnico do Chelsea admitiu sentir falta da rotina diária do futebol de clubes, mas afirmou que ainda tem “trabalho inacabado” com a seleção e deixou aberta a possibilidade de permanecer no cargo após o torneio.

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Tuchel não tem cláusula de rescisão em contrato com a Inglaterra

Mauricio Pochettino deve deixar o cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos para substituir Michael Carrick no Manchester United, mas a Inglaterra não enfrentará o mesmo problema com Tuchel. Segundo o The Guardian, o United pode pagar cerca de £ 7 milhões para tirar Pochettino de seu contrato, enquanto a Football Association não precisa se preocupar com a possibilidade de ser obrigada a liberar seu treinador.

Antes do confronto de quinta-feira com a Croácia pela Liga das Nações, Tuchel disse: “Não tenho intenção [de sair]. Assinei o contrato. Quero ficar até a Eurocopa. Quero disputar a Eurocopa. Temos assuntos inacabados.”

Tuchel admite sentir falta do futebol de clubes

Tuchel, que conquistou a Champions League com o Chelsea em 2021, não descartou voltar a treinar um clube algum dia. Ele admitiu sentir falta das “50 partidas” por temporada e “daqueles dois minutos em que tudo está pronto, antes de o apito soar … são os melhores dois minutos”.

Mas, embora goste da rotina diária, ele acrescentou que jogar a cada quatro dias também tem desvantagens. Questionado sobre a possibilidade de permanecer na seleção da Inglaterra após a Eurocopa, respondeu: “Estou aberto a tudo.”

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Dirigentes da FA apoiaram Tuchel durante a Copa do Mundo

O clima melhorou desde que houve pedidos pela demissão de Tuchel após a derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo. Seu contrato continha uma cláusula ligada ao desempenho que teria permitido à FA demiti-lo, mas o diretor executivo Mark Bullingham e o diretor de futebol Dan Ashworth o apoiaram. “Eles demonstraram esse apoio bem cedo na Copa do Mundo”, disse Tuchel. “Deixaram isso muito claro, e esse apoio vem de uma relação de confiança. É isso que um treinador procura.

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“Adoro meus jogadores. Adoro minha comissão técnica e tenho chefes que confiam em mim. Sei dar muito valor a isso. Sinto falta dos meus jogadores, da minha equipe e das 50 partidas por ano das quais não participo. Mas estou determinado a vencer a Liga das Nações e a tentar conquistar a Eurocopa.”

O que vem pela frente para Tuchel e a Inglaterra?

A Inglaterra precisa de um ponto nos dois últimos jogos pelo Grupo A3 para chegar às quartas de final em março. A equipe recebe a Croácia em Wembley na quinta-feira, quando Harry Kane baterá o recorde de partidas pela seleção masculina da Inglaterra, antes de visitar a Espanha no domingo.

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Jude Bellingham está a um cartão amarelo de ser suspenso, enquanto Tuchel também precisa formar uma nova dupla de zaga após a saída de Marc Guehi, com Ezri Konsa fora do jogo contra a Croácia.