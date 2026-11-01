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Ainda sem marcar na Bundesliga: como Deniz Undav, do VfB Stuttgart, reage à sua crise pessoal de resultados

Bundesliga
Bayer Leverkusen x Stuttgart
Bayer Leverkusen
Stuttgart
D. Undav

Os suábios comemoram um verdadeiro triunfo para tirar o peso das costas diante do Bayer Leverkusen, fora de casa, com a terceira vitória na temporada. O capitão, porém, continua no zero.

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"Não me importo nem um pouco", disse Undav à Sky ao ser questionado sobre seu oitavo jogo sem marcar na 8ª rodada da Bundesliga. "Primeiro, precisamos sair dessa fase. Quando as coisas voltarem a melhorar, os gols também devem vir."

Ao falar em "essa fase", o atacante de 30 anos se referia à sequência até então bastante preocupante no campeonato. Com apenas duas vitórias e cinco derrotas, o VfB chegou como azarão a Leverkusen. A vitória dos visitantes por 4 a 2 em uma partida turbulenta pareceu uma "liberação de tensão". Foi assim que o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth descreveu o triunfo, uma semana após a amarga derrota em casa para o lanterna Borussia Mönchengladbach.

"Estou feliz por termos vencido, isso é o mais importante. Estou orgulhoso da equipe pelo desempenho que mostramos. Depois do que fizemos até agora, não foi fácil", resumiu Undav.

Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

O que Demirovic diz sobre seu companheiro de ataque Deniz Undav?

O destaque da partida na BayArena foi seu companheiro de ataque Ermedin Demirovic, artilheiro do Stuttgart com cinco gols no campeonato e nove em jogos oficiais no total.

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"Ele é muito importante para nós, com ou sem gols", disse o bósnio sobre Undav. "Poucos percebem os passes que ele faz. Vejo poucos na Bundesliga com tanta visão para encontrar um companheiro."

Ao menos em Leverkusen, Undav conseguiu sua primeira participação em gol no campeonato. O passe do jogador da seleção, na diagonal pelo interior da área adversária, foi certamente um dos destaques da partida. O goleiro Mark Flekken e o zagueiro Facundo Medina, do Leverkusen, ficaram para trás, e Demirovic completou com tranquilidade para fazer 4 a 1 e decidir o jogo.

O próximo compromisso do VfB no campeonato será em casa contra o Werder Bremen, no sábado. Antes disso, na terça-feira, a equipe visita o Galatasaray em Istambul pela Champions League. Na competição, Undav soma um gol e duas assistências em três jogos até agora, nos quais o Stuttgart conquistou sete pontos.

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