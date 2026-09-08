Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduzido por

Ainda restam duas pequenas opções! Transferência de Sacha Boey para a Arábia Saudita fracassa

Mercado da bola
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Bundesliga
S. Boey

O Bayern de Munique gostaria de ter vendido Sacha Boey para a Arábia Saudita, mas a transferência melou. Agora, restam apenas duas opções irreais.

"Desde o início, ao longo de mais de quatro meses, nos comunicamos de forma muito clara. Ainda há mercados abertos. Vamos ver o que acontece", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, após o 0 a 0 contra o Schalke, ao ser questionado sobre o futuro de Sacha Boey.

Esses mercados, como por exemplo o da Arábia Saudita, também já estão fechados desde domingo, e o lateral-direito segue com contrato com o recordista alemão. Com isso, a saída desejada do jogador de 25 anos deve ter sido definitivamente descartada.

Embora uma transferência para a Suíça (janela de transferências ainda aberta até 8 de setembro) ou para a Grécia (deadline day em 15 de setembro) ainda fosse teoricamente possível, isso é pouco provável diante das expectativas esportivas e financeiras do jogador.

Segundo informações da Bild, o Bayern já estava em conversas com clubes da Arábia Saudita sobre uma possível transferência de Boey, que em princípio estava aberto a uma mudança para o deserto. No fim, porém, a transferência não se concretizou.

O francês não tem uma perspectiva de longo prazo em Munique sob o comando do técnico Vincent Kompany. Seu contrato com o recordista vai até 2028. Eberl já havia classificado Boey publicamente em julho como candidato à venda, assim como Joao Palhinha e Bryan Zaragoza, que desde então deixaram o clube.

Enquanto isso, o diretor esportivo Christoph Freund anunciou recentemente que pretende reintegrar normalmente o defensor ao elenco em caso de permanência às margens do rio Isar, depois de ele ter treinado individualmente recentemente por causa de conversas com outros clubes.

"Se acontecer de todos os mercados estarem fechados e ele ficar aqui, então ele será um membro absolutamente normal do nosso time", afirmou Freund. Boey "sempre se comportou de maneira irrepreensível, ele fez uma ótima pré-temporada".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google