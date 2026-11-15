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O meio-campista da França Lucas Da Cunha admitiu que ainda precisa melhorar seu trabalho defensivo depois de ser escalado como volante por Zinedine Zidane. O capitão do Como falou sobre sua rápida ascensão na seleção antes do confronto decisivo da França contra a Turquia pela Liga das Nações da UEFA.

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Lucas Da Cunha abraça função surpreendente na França

Capitão do Como, Lucas Da Cunha rapidamente se firmou como uma revelação inesperada sob o comando do técnico da França, Zinedine Zidane. Escalado como volante mais recuado, o jogador de 25 anos chamou a atenção durante a campanha francesa na Liga das Nações da UEFA.

Após uma derrota apertada para a Itália, a equipe de Zidane se prepara para enfrentar a Turquia em Bordeaux. Da Cunha deve ter papel importante na busca da França pela classificação.

A adaptação às exigências da função de volante

Acostumado a atuar mais à frente no Como, sob o comando de Cesc Fabregas, Da Cunha admitiu que atuar como referência à frente da defesa francesa exige uma abordagem física e tática completamente diferente.

“É verdade que tenho uma função diferente no Como, onde jogo mais à frente. Aqui, fico à frente da defesa e não preciso avançar tanto quanto no clube, mas gosto das duas posições”, explicou Da Cunha.

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“Essa função de volante é nova para mim; exige muito trabalho defensivo e, fisicamente, não sou nenhum monstro. Preciso recuperar a posse de bola e ainda posso melhorar defensivamente.”

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A influência de Cesc Fabregas e Zinedine Zidane

Da Cunha atribuiu à evolução no clube, sob o comando de Fabregas, parte de sua preparação para as exigências táticas do futebol de seleções. Desde que se mudou para a Itália, o jogador, que passou pelo Rennes quando era mais jovem, deixou de atuar como ponta e se tornou um meio-campista central completo.

O capitão do Como também destacou o apoio pessoal que recebeu de Zidane após sua primeira convocação para a seleção principal, em setembro. “Ele me fez sentir que eu não estava lá à toa, conversou muito comigo para me conhecer. Nossa relação é muito boa”, revelou Da Cunha.

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Ao falar sobre o capitão Kylian Mbappe antes do confronto com a Turquia, o meio-campista acrescentou: “Ele está em boa forma e sentimos que está totalmente comprometido conosco. Como todos nós, ele está confiante antes da partida.”

Preparação para o confronto decisivo com a Turquia

A França entra em campo no domingo à noite, no Stade Atlantique, sabendo que a vitória é essencial para se recuperar da derrota no San Siro e garantir a classificação para as quartas de final.

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Embora Zidane mantenha a calma após a primeira derrota sob seu comando e insista que o elenco está totalmente concentrado e não está preocupado, a França terá de corresponder à pressão.

Com Da Cunha como referência à frente da defesa e Mbappe liderando o ataque, a França está pronta para encerrar sua campanha na fase de grupos em alta.