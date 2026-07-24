O norueguês de 21 anos entrou no radar dos Giallorossi, depois de os italianos terem recebido uma recusa nas tentativas por Mason Greenwood (Fenerbahce) e Crysencio Summerville (Al-Hilal). A Roma já procurou a direção do clube da Bundesliga a respeito de uma potencial transferência.

No entanto, a operação está longe de ser uma pechincha: segundo informações, o Leipzig exige entre 50 e 60 milhões de euros pelo jogador ofensivo, cujo contrato com o clube saxão é válido até 2029.

Devido às altas exigências financeiras, os romanos já olham para outras opções, de acordo com o jornal desportivo italiano. Na lista do clube da Serie A também estão Andreas Schjelderup (Benfica) e Said El Mala (19), do 1. FC Köln, que é alvo de uma investida intensa sobretudo do Borussia Dortmund.

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Que clubes estão interessados em Antonio Nusa, do Leipzig?

Ao mesmo tempo, a concorrência disputa Nusa, como foi dito mais recentemente em junho. Além da AS Roma, Newcastle United e Arsenal também são apontados como interessados. Segundo uma reportagem do Newcastle Chronicle, existe uma longa lista de pretendentes para o velocíssimo extremo, na qual também figuram Juventus, Tottenham Hotspur e Crystal Palace.

Além disso, o nome do Bayern de Munique também já havia surgido em torno do internacional norueguês. No cenário atual, porém, uma transferência para o recordista alemão de títulos é considerada improvável. Os bávaros procuravam reforços para a faixa esquerda, mas já contrataram o seu alvo preferido, Ismael Saibari, do PSV Eindhoven.

Antonio Nusa chegou ao RB Leipzig vindo do Club Brugge

Nusa só se transferiu para o Leipzig no verão de 2024, por uma taxa de 21 milhões de euros, proveniente do Club Brugge. No RB, o extremo versátil, que pode atuar tanto pela esquerda como pela direita, rapidamente se afirmou como titular.

Na temporada passada, Nusa disputou 35 jogos oficiais pelo clube saxão, nos quais marcou cinco golos e deu quatro assistências.