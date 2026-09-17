"Leroy ainda não conseguiu realmente se firmar na temporada", declarou Klopp em sua apresentação da convocação na quinta-feira, em Frankfurt am Main, e admitiu que até agora ainda nem sequer falou com o legionário da Turquia. Mas: "Com certeza ainda vou falar com ele." Se houver algo para conversar.

No caso de Undav, foi isso o que aconteceu. Klopp explicou exatamente ao jogador do Stuttgart por que atualmente não o vê na seleção da DFB. "Deniz tem tido seus problemas até aqui, ainda não conseguiu realmente entrar na temporada. Eu quis me decidir aqui por quatro atacantes e me decidi pelos outros - por enquanto." Isso também significa: Undav, como todos os outros, tem a chance de seguir se provando. Para ninguém a "porta está fechada", enfatizou Klopp.

Mas aparentemente há uma exceção: Oliver Baumann. No caso do jogador do Hoffenheim, "é bem simples, eu me decidi por Marc-André ter Stegen - e depois disso eu queria ter a próxima geração", explicou Klopp, que comunicou sua decisão pessoalmente ao goleiro.

Jürgen Klopp também ainda não falou com Leon Goretzka

Já com Leon Goretzka (Aston Villa), por outro lado, ele "também ainda não falou, mas Leon está lesionado". Jamie Leweling "não conseguiu render direito na Copa do Mundo por causa de uma lesão" e precisa de tempo. "Ele entendeu. Então também é compreensível."

De modo geral, Klopp enfatizou que todos os seus interlocutores aceitaram sua decisão. "Na medida em que isso foi possível e eles pediram isso, também receberam um feedback sobre o porquê, os motivos. Ou seja, o que está faltando."

O técnico da seleção fez "mais de 50, 60 telefonemas". Por que não falou com alguns, ele explicou assim: "Também tem que haver substância nas conversas. Simplesmente só, oi, aqui estou eu, como vai?" - não era isso o que ele tinha em mente. "Se houver algo para conversar, vamos conversar." Também com Sané.