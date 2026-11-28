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Joshua Kimmich pediu desculpas aos companheiros de Bayern de Munique após uma atitude impensada que deixou o time alemão com um jogador a menos no sábado. O experiente meio-campista foi expulso pouco antes do intervalo no empate sem gols com o Hamburgo, obrigando uma equipe jovem a disputar todo o segundo tempo com dez jogadores.

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Kimmich assume toda a responsabilidade pela expulsão

O experiente meio-campista foi mandado para o vestiário aos 44 minutos da partida no Volksparkstadion após um lance inusitado com o atacante do Hamburgo Alexander Rossing-Lelesiit . Depois de receber um empurrão do adversário, Kimmich reagiu puxando o cabelo do jogador, o que deixou ao árbitro pouca alternativa além de mostrar o cartão vermelho direto.

Ao comentar o episódio após o apito final, o jogador de 31 anos não fugiu da responsabilidade e avaliou sua atitude sem rodeios. “Foi um grande erro. Completamente indesculpável”, disse Kimmich. “Mesmo uma hora depois, ainda não consigo entender por que fiz isso. Foi completamente desnecessário e extremamente estúpido. Tenho que pedir desculpas ao time.”

Uma atitude impensada e custosa

O momento da expulsão foi especialmente prejudicial diante da situação atual do elenco do Bayern. Vincent Kompany foi obrigado a escalar o time titular mais jovem do clube na Bundesliga em mais de oito anos e meio por causa de uma grave crise de lesões. A perda de um jogador experiente como Kimmich colocou enorme pressão sobre a equipe inexperiente, algo que ele reconheceu prontamente ao falar com a imprensa após a partida.

Parte da frustração de Kimmich parecia vir do fato de não haver qualquer desavença anterior entre ele e Rossing-Lelesiit. A reação surgiu de repente, deixando torcedores e o próprio jogador sem entender o que provocou a atitude. “Diante da situação geral em que estamos, isso foi completamente indesculpável da minha parte”, continuou. “Tenho que pedir desculpas ao time. Eu mesmo não consigo explicar. Foi extremamente estúpido, e fico feliz por termos conseguido somar um ponto mesmo assim.”

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Comportamento incomum do líder

Apesar de jogar todo o segundo tempo com um homem a menos, o time de Kompany mostrou muita resistência para não sofrer gols e sair de Hamburgo com um ponto após a expulsão de Kimmich. O episódio encerrou uma semana turbulenta para o meio-campista, que havia gerado polêmica ao criticar a diretoria do Bayern, incluindo Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge, por seus comentários públicos sobre os problemas de saúde de Jamal Musiala e uma possível redução salarial. Kimmich afirmou que aquilo “não é o jeito do Bayern”. Apesar da irritação noticiada entre os dirigentes do clube, o Bayern confirmou que Kimmich não sofreria punições.

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O meio-campista teve dificuldade para explicar o que passou por sua cabeça no momento do lance. “Normalmente, eu não faria esse tipo de coisa”, acrescentou Kimmich. “Eu nem sequer tinha tido qualquer desentendimento com o jogador durante a partida. Gostaria de poder dar uma explicação, mas até para mim é difícil compreender.”

Bayern fica atrás do Dortmund

O empate sem gols mantém o Bayern de Munique na segunda posição da Bundesliga, com 23 pontos, um atrás do líder Borussia Dortmund, que tem um jogo a menos e enfrenta o Bayer Leverkusen no domingo. A posição do Bayern pode ficar ainda mais ameaçada, já que o terceiro colocado Freiburg, com 22 pontos, enfrenta no domingo o RB Leipzig, quarto colocado com 21, e o vencedor poderá ultrapassá-lo.