Compartilhar Siga GOAL no Google

A polêmica final da Copa Africana de Nações de 2025 ganhou mais um capítulo: Marrocos anunciou oficialmente que vai recorrer da decisão que devolveu o título a Senegal. Apesar da recente decisão do Tribunal Arbitral do Esporte, a federação marroquina se recusa a abrir mão da taça após uma das partidas mais controversas da história do torneio.

Publicidade

Como uma final caótica deu início a meses de disputa jurídica

A confusão começou aos 98 minutos da final, quando Marrocos, anfitrião do torneio, teve um pênalti marcado a seu favor. Indignados, jogadores e membros da comissão técnica de Senegal deixaram o campo em protesto e interromperam a partida por 14 minutos. Quando voltaram, viram Brahim Diaz desperdiçar a cobrança, antes de Senegal vencer por 1 a 0 na prorrogação.

Dois meses depois, a Confederação Africana de Futebol (CAF) retirou o título de Senegal por sua conduta e atribuiu a Marrocos uma vitória por 3 a 0 , o que levou a Federação Senegalesa de Futebol (FSF) a recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) .

TAS respalda decisão do árbitro de retomar a partida

Na decisão de terça-feira, o TAS confirmou o placar da final e afirmou que a decisão do árbitro de retomar o jogo resolveu a questão .

“O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) acolheu o recurso da FSF contra a CAF e a Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) relativo à final da Copa Africana de Nações Marrocos 2025. A decisão proferida pela Comissão de Recursos da CAF foi anulada, e a decisão da Comissão Disciplinar da CAF foi restabelecida.

Publicidade Publicidade

“Consequentemente, o resultado registrado ao fim da final da Copa Africana de Nações de 2025 está confirmado (1 a 0 para Senegal).

Tópicos relacionados

“Ao apitar para reiniciar o jogo, o árbitro considerou que as condições para a retomada da partida haviam sido cumpridas: as duas equipes estavam novamente em campo e ambas manifestaram disposição para continuar.

“Na avaliação do painel, não há dúvida de que os efeitos da decisão do árbitro se limitaram ao campo. Assim, o painel considera que a decisão do árbitro estava amparada pela doutrina das decisões de campo.

Publicidade

“Como os artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações se destinam exclusivamente a determinar o resultado de uma partida quando a conduta de uma equipe leva o árbitro a encerrá-la definitivamente, eles não se aplicam a este caso.”

Marrocos contesta suposto telefonema antes da decisão

A FRMF, porém, se recusou a aceitar o veredito. A federação aponta um suposto contato entre Ulrich Haas, integrante do painel do TAS, e o presidente da federação de Senegal dois dias antes da decisão como fundamento para recorrer.

Publicidade

“Tomamos conhecimento da decisão do TAS sobre o recurso apresentado pela FSF contra a decisão da Comissão de Recursos da CAF, referente à final da Copa Africana de Nações de 2025”, afirmou a FRMF em comunicado. “Nesse contexto, a Real Federação Marroquina de Futebol manifesta surpresa e protesto pelo fato de não ter sido atendido seu pedido de aplicação das consequências jurídicas necessárias a práticas que comprometeriam a integridade e a credibilidade do procedimento arbitral, especialmente diante do que foi confirmado sobre a comunicação entre o árbitro alemão Ulrich Haas (que integrou o painel do TAS) e o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, 48 horas antes da divulgação da decisão.

“A FRMF também observa que a decisão não levou em conta a abordagem recentemente adotada tanto pela International Football Association Board (IFAB) quanto pela Fifa em relação a jogadores que deixam o campo sem autorização do árbitro e às responsabilidades disciplinares e punições daí decorrentes.

Publicidade

“Diante disso, a FRMF confirma sua intenção de recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte por todas as vias jurídicas disponíveis.”

Os próximos passos na disputa jurídica pelo troféu

Em vez de encerrar a saga da Copa Africana de Nações de 2025, o veredito de terça-feira deu início a uma nova disputa fora de campo, enquanto a FRMF se prepara para contestar a decisão do TAS por todas as vias jurídicas disponíveis.

Publicidade

Qualquer recurso terá como pontos centrais a questão de saber se a suposta comunicação anterior à decisão comprometeu a integridade do painel e a tentativa de Marrocos de fazer valer as recentes diretrizes da Fifa e da IFAB sobre jogadores que deixam o campo sem autorização.