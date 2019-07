Ainda há ingressos para a final da Copa América no Maracanã? Disponibilidade e mais informações

Decisão será disputada no próximo domingo (7), no Maracanã

Não há ingressos para a decisão da , que será disputada no próximo domingo (7), no Maracanã. Enquanto x e x entram em campo nesta terça (2) e quarta (3), respectivamente, pelas semifinais, o torcedor pode apenas encontrar entradas para a disputa do terceiro lugar do torneio.

O confronto entre Brasil e Argentina foi definido na sexta-feira com a classificação dos hermanos, que avançaram após vitória por 2 a 0 sobre a , no Maracanã. Já a seleção brasileira sofreu para garantir sua vaga na semifinal: precisou ir aos pênaltis para superar o Paraguai após empate sem gols no tempo normal. A equipe de Tite, inclusive, foi o tema do episódio 7 do Golaço, o podcast da Goal (ouça abaixo).