Isso foi informado pela Sky. Segundo a emissora, os Cityzens teriam fixado esse valor como limite mínimo, a partir do qual só então estariam dispostos a negociar. Rodri tem contrato com o vice-campeão inglês até 2027. Principalmente o Real Madrid demonstra forte interesse no campeão mundial e europeu com a seleção espanhola — mas, de acordo com a reportagem, os Merengues até agora querem colocar apenas 50 milhões de euros na mesa de negociação.

Rodri brilhou recentemente na Copa do Mundo e conduziu a Espanha, como maestro do meio-campo, à conquista do título nos Estados Unidos. Ele também foi eleito o melhor jogador do torneio. Já em 2024, após o triunfo na Eurocopa, na Alemanha, ele recebeu a Bola de Ouro como melhor jogador do mundo.

No Real Madrid, uma grande reformulação está em andamento neste verão: após dois anos sem títulos sob o comando de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa, Jose Mourinho, ex-treinador vitorioso, voltou a assumir o comando dos Blancos. Com Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konate, o Real já reforçou a defesa. Para o meio-campo, Bernardo Silva chegou sem custos vindo do Manchester City. Além disso, há boas chances de os madrilenhos também conseguirem Yan Diomande, do RB Leipzig, por uma quantia de três dígitos em milhões. Rodri poderia então ser, no centro do campo, o pensador e articulador que o Real sente falta desde as saídas de Toni Kroos e Luka Modric.

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Rodri foi submetido a uma cirurgia nas costas na segunda-feira, o que fará com que ele perca os primeiros jogos oficiais da nova temporada, na Supercopa e na Premier League. Em setembro, o novo técnico Enzo Maresca poderá contar novamente com ele — caso ele não assine antes com o Real Madrid.