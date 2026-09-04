Pouco antes do fim da janela de transferências de verão, os Spurs acertaram o empréstimo de Mykhailo Mudryk. O ucraniano, que certa vez se transferiu para o Chelsea por 100 milhões de euros e depois desapareceu por causa das consequências de uma infração de doping, está de volta.

Quase dois anos após sua última partida, ele pode até voltar neste fim de semana. O técnico Roberto De Zerbi vê o ponta pronto para uma breve participação contra o Nottingham Forest no sábado.

"Ele ainda precisa de tempo para voltar à equipe titular", explicou De Zerbi em uma entrevista coletiva na sexta-feira, "mas para 15 a 30 minutos ele está, sim, pronto."

Mudryk testou positivo para meldônio em outubro de 2024 e foi punido pela Federação Inglesa (FA) com uma suspensão de quatro anos. A punição foi posteriormente reduzida para 20 meses, depois que os limites da substância para melhora de desempenho foram alterados. Desde julho de 2026, o agora jogador de 25 anos está novamente apto a atuar.

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De Zerbi certa vez apontou Mudryk como candidato à Bola de Ouro

De Zerbi ressaltou na sexta-feira que não se deve criar expectativas altas demais sobre um jogador que ainda precisa reencontrar sua antiga força.

Naturalmente, o italiano foi confrontado com uma avaliação anterior sobre Mudryk, com a qual havia causado grande repercussão. Durante seu período no Brighton & Hove Albion, De Zerbi declarou que via em seu antigo pupilo potencial para conquistar a Bola de Ouro.

"Vivemos juntos uma temporada muito espetacular no Shakhtar Donetsk. Estávamos juntos quando a guerra começou", disse De Zerbi. "Quando falei sobre a Bola de Ouro, fui muito claro. Talvez meu inglês não seja tão bom, mas fui muito claro, porque eu estava falando sobre o potencial do jogador."

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De Zerbi: Mudryk enfrenta grande desafio

Segundo De Zerbi, Mudryk pode voltar a atingir seu nível máximo de desempenho "e cumprir a previsão ou não. Até agora, ele teve muitas dificuldades, e a suspensão foi naturalmente um problema."

Para De Zerbi, o "desafio" de Mudryk consiste em "fazer valer todas as suas qualidades. Porque ele é um grande jogador", e este é, segundo De Zerbi, "o momento certo para ele mostrar a todos do que é capaz".

Mudryk disputou 73 jogos oficiais pelo Chelsea, nos quais marcou dez gols e deu 11 assistências. Pelo Donetsk, jogou 44 vezes (12/17); pela seleção principal da Ucrânia, 28 (3/5).



