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O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, rasgou elogios a Gianluigi Donnarumma e afirmou que a Itália teria sofrido seis gols se não fosse pela brilhante atuação do goleiro do Manchester City. Apesar dos esforços do arqueiro, a Bélgica dominou em Bruxelas e conquistou uma vitória contundente por 4 a 1 na Liga das Nações.

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Diabos Vermelhos surpreendem a Itália com virada em Bruxelas

A Itália chegou à última partida da fase de grupos na liderança, com 10 pontos, à frente da França no saldo de gols e no confronto direto. A Bélgica era a terceira colocada, com nove. Pio Esposito abriu o placar cedo para os visitantes, mas os donos da casa marcaram três vezes em 15 minutos, com Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy e Jeremy Doku.

Diego Moreira fez o quarto gol em um contra-ataque. O goleiro Senne Lammens defendeu um pênalti cobrado por Esposito nos minutos finais e confirmou a vitória por 4 a 1, que deixou a Itália em terceiro lugar.

Van Bommel elogia Donnarumma e a inteligência do elenco belga

Em entrevista à Sky Sport Italia, Van Bommel atribuiu ao goleiro da Itália o mérito de evitar uma derrota ainda mais pesada. “Se Donnarumma não estivesse no gol, teríamos marcado seis”, afirmou.

O resultado superou a vitória da Bélgica por 2 a 0 na rodada de abertura, no Stadio Olimpico, e o treinador se mostrou satisfeito com a rápida evolução de seus jogadores. “Vou ser sincero: não esperava isso quando começamos, há dois meses. Mas, mesmo antes daquele primeiro jogo contra a Itália, já dava para perceber que este era um grupo de jogadores muito inteligente. Isso torna um prazer para um treinador trabalhar com eles.”

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Técnico da Bélgica comenta rumores sobre De Bruyne e ausência de Lukaku em campo

Apesar das duas derrotas para a França, que não conseguiu vencer a Itália, a Bélgica ganhou os dois jogos contra os italianos na fase de grupos, enquanto Kevin De Bruyne teve atuação superior à de suas partidas recentes pelo Napoli. Ao comentar os rumores sobre uma transferência para o PSV Eindhoven em janeiro, Van Bommel negou ter aconselhado o jogador a sair.

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“Perguntaram-me se De Bruyne se encaixaria no estilo de jogo do PSV Eindhoven e, como conheço bem o clube, respondi que sim. Mas ele também se encaixa no Napoli”, afirmou Van Bommel. “Portanto, respondi a uma pergunta específica, mas não o aconselhei a fazer nada. A decisão é inteiramente dele, e deixo isso com ele.”

Enquanto isso, o ex-atacante do Napoli Romelu Lukaku ficou no banco e não entrou em campo. Van Bommel concluiu: “Ele esteve lesionado por alguns dias e nem sequer viajou para a Turquia. Por isso, hoje decidimos que só o utilizaríamos em caso de emergência. Também estava um pouco frio, então decidimos juntos não colocá-lo em campo.”

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Possível transferência em janeiro e recuperação de Lukaku em foco

A Bélgica encerra a campanha na fase de grupos em boa fase, apenas dois meses após o início do trabalho de Van Bommel. A Itália, por sua vez, precisa lidar com a queda do primeiro para o terceiro lugar na última rodada.

Agora, as atenções voltam ao futebol de clubes antes da janela de transferências de janeiro. De Bruyne terá de decidir seu futuro em meio às especulações sobre o PSV, enquanto Lukaku segue se recuperando de sua lesão recente depois de não entrar em campo no frio.