Ainda antes do jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, os telespectadores já estão ficando furiosos com uma pessoa

Durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá, os telespectadores ficaram extremamente irritados com o comentarista Jan Roelfs. No X, choveu críticas à maneira como ele continuou falando durante as apresentações.

A Copa do Mundo conta com três cerimônias de abertura. No México, o torneio foi inaugurado antes do confronto entre o país anfitrião e a África do Sul (2 a 0). Também para o jogo Canadá x Bósnia e Herzegovina, uma cerimônia extensa foi realizada no Estádio de Toronto.

William Prince representou a voz da população indígena do Canadá e deu início ao evento em nome do país norte-americano. Em seguida, se apresentaram, entre outros, a cantora Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream e Sanjoy.

Roelfs é o comentarista de plantão durante a partida e forneceu explicações contínuas durante a cerimônia. Antes mesmo do início da partida, ele recebeu críticas nas redes sociais por isso.

“Claro, o comentarista está lá tagarelando de novo”, escreveu um telespectador. Outro se perguntou por que Roelfs continuava falando durante as apresentações. “Por que esse comentarista fica tagarelando durante as apresentações da cerimônia de abertura?”

Outras reações também se concentraram principalmente na quantidade de comentários durante as apresentações musicais. “Puxa vida, esse comentarista não pode simplesmente calar a boca por um momento, para que a cerimônia de abertura da Copa do Mundo possa ser ouvida, em vez de ficar vomitando curiosidades sem sentido e notícias?”, escreveu um telespectador. Outro comentou: “Quando é que os comentaristas de futebol vão aprender a parar de tagarelar durante as apresentações ao vivo da cerimônia de abertura? A isso chamamos a arte de saber quando calar a boca...”

Canadá e Bósnia e Herzegovina começam às 21h, horário da Holanda, sua primeira partida na Copa do Mundo. Mais tarde, durante a noite, o terceiro país anfitrião, os Estados Unidos, também entra em ação. Os americanos enfrentam o Paraguai.