Ainda abatido, Coutinho não sauda torcedores e demonstra tristeza no vestiário do Barcelona, segundo jornal

Números do brasileiro não são dos melhores na temporada

Philippe Coutinho não atravessa o seu melhor futebol com a camisa do Barcelona. Após a vitória da equipe sobre o Leganés por 3 a 1, o sinal do descotentamento do jogador era evidente.

De acordo com o jornal AS, o meia deixou os gramados sem saudar os torcedores e entrou no vestiário abatido, demonstrando muita tristeza. E não é para menos: no duelo, perdeu 17 bolas. Muito acima da média para um criador.

Segundo fontes da publicação, o brasileiro está tendo dificuldade de se recuperar após a lesão sofrida antes do Natal.

"Parece um pouco bloqueado. Agora, é trabalho de todos fazer Coutinho rir novamente. Ele está acostumado com grandes palcos e jogos, pressão não é o problema", resumiu a fonte.

Na Liga, Coutinho soma apenas quatro gols e duas assistências em 1111 minutos em campo, enquanto na UCL jogou os seis jogos até o momento, totalizando um tento e três assistências.