Aimoré x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O duelo será disputado neste próximo domingo (9), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV

Já classificado, o visita o Aimoré neste domingo (9), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada do . O duelo terá transmissão da TV Globo (RS).

Veja as informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aimoré x Grêmio DATA Domingo, 9 de janeiro de 2020 LOCAL Cristo Rei - São Leopoldo, RS HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



/ Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O duelo entre Grêmio e Aimoré terá transmissão na TV aberta apenas para o Rio Grande do Sul, pela RBS (TV Globo). Além disso, os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo no Premiere, para todo o .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para as semi finais da primeira fase do Gaúchão, o Grêmio só cumprirá tabela diante do Aimoré. Diante deste panorama, a partida se torna relevante para o treinador Renato Portaluppi fazer alguns testes na equipe.

Assim, é possível que o Grêmio vá com força máxima de novo: utilizando atletas como Thiago Neves, reforço da equipe para 2020, que pode sair jogando, como titular, pela primeira vez, no lugar de Thaciano.

Com Kannemann lesionado, a tendência é que a dupla de zaga do Tricolor continue sendo David Braz e Paulo Miranda. , no entanto, recuperado, não deve ficar de fora do duelo.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Cortez; Maicon, Lucas Silva e Thiago Neves (Thaciano); , Luciano e Alisson

Provável escalação do Aimoré: Luiz Felipe; Bruno Ferreira, Pablo, Renato e Márcio Goiano; Felipe Guedes e Germano; Eder, Wagner e Anderson Canhoto; Matheus Rodrigues.

