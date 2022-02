Aimoré x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

O Grêmio enfrenta o Aimoré nesta quarta-feira (9), a partir das 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Aimoré x Grêmio DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Cristo Rei -São Leopoldo, RS HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, em São Leopoldo.

Grêmio inicia treinamentos da semana após mais uma vitória e liderança no #Gauchão2022

📸: @lucasuebel / Grêmio FBPA

Leia em: https://t.co/U9KefuijHl pic.twitter.com/iPVoOUPQ8I — Grêmio FBPA (@Gremio) February 7, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com duas vitórias consecutivas no Gauchão, o Grêmio entra em campo buscando se manter na liderança do Estadual.

Já o Aimoré, na quinta posição com sete pontos, vem de vitória sobre o São José por 2 a 0 na última rodada.

Em 25 jogos entre as equipes, o Grêmio registra uma ampla vantagem: 14 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. No último confronto, o Tricolor venceu por 2 a 0 em março de 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 São José Gauchão 2 de fevereiro de 2022 Grêmio 2 x 0 Guarany Gauchão 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Juventude Gauchão 13 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) União Frederiquense x Grêmio Gauchão 16 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

AIMORÉ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Aimoré x 2 Caxias Gauchão 3 de fevereiro de 2022 São José x Aimoré Gauchão 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas