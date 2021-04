Aimoré x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela décima rodada do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional visita o Aimoré nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Gaúcho, precisando vencer para garantir a classificação à semifinal com uma rodada de antecedência. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aimoré x Internacional DATA Quarta-feira, 14 de abril de 2021 LOCAL Estádio João Corrêa da Silveira - São Leopoldo, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca vaga na semifinal do Gauchão / Foto: Getty Images

A RBS TV, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta quarta, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem fazer gols há duas rodadas, o Internacional volta a campo mirando a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Para isso, precisa vencer o Aimoré. Caso empate, o Colorado pode garantir a vaga dependendo de outros resultados.

Atualmente, o Colorado é o vice-líder do estadual, com 17 pontos. A pontuação é a mesma do líder Grêmio, que tem um jogo a menos.

"Um jogo que define a classificação, sabemos da responsabilidade. E se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo para sair com a vitória.", disse Moisés.

Já o Aimoré chega embalado após a vitória sobre o Novo Hamburgo poe 2 a 0 na última rodada.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro (Zé Gabriel), Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes (Maurício); Carlos Palacios, Yuri Alberto e Patrick.

Provável escalação do Aimoré: Raul; Bruno Ferreira, Renato, Darlan e Lucas Sampaio; Marabá e João Denoni; Luís Soares, Isaias e Guilherme Beléa; Neto Baiano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 São José Gaúcho 1 de abril de 2021 Grêmio 1 x 0 Internacional Gaúcho 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Club Always Ready x Internacional Copa Libertadores 20 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Internacional x Esportivo Gaúcho 25 de abril de 2021 A definir

AIMORÉ

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Aimoré Gaúcho 2 de abril de 2021 Aimoré 2 x 0 Novo Hamburgo Gaúcho 6 de abril de 2021

Próximas partidas