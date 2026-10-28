Em seu podcast 'Einfach mal Luppen', que apresenta ao lado do irmão Felix, Kroos fez críticas discretas às duas atuações mais recentes dos catalães, contra o PSG e o Real.

No clássico do fim de semana passado, por exemplo, quando o Barça sofreu sua primeira derrota em LaLiga por 2 a 1, o Real conseguiu fazer com "que justamente os principais jogadores do Barcelona não se sentissem à vontade, não entrassem em um ritmo avassalador e cometessem erros que normalmente não cometem", afirmou Kroos.

Sua análise: "Quando o Barcelona passa algum tempo sem conseguir pressionar o adversário, não defende bem. Quando não consegue pressionar com eficiência, tem grandes problemas contra inversões de jogo ou bolas em profundidade. O jogo contra o Paris também mostrou isso. Eles passam a ter grandes dificuldades porque continuam defendendo de forma muito arriscada."

Kroos também elogiou a abordagem tática dos adversários. O ex-jogador se mostrou positivamente surpreso sobretudo com seu ex-clube, o Real, e com o técnico da equipe, Jose Mourinho. "Acho, e este é um elogio muito claro a Mourinho, que o Real se preparou muito bem para enfrentar o Barcelona, especialmente sem a bola."

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Qual é a posição do Real Madrid na tabela de LaLiga?

Contra o Barça, até então invicto na liga, o Real Madrid teve uma atuação "muito corajosa" e poderia até ter conseguido mais. "Com a bola, o Real teria muito mais oportunidades de causar ainda mais problemas a eles", já que os catalães sofreram bastante em alguns momentos sem a posse.

Essa também foi a principal diferença em relação aos confrontos anteriores, nos quais o Barcelona havia levado a melhor na maioria das vezes recentemente. "É claro que eles tiveram momentos em que só defenderam. Depois do empate, todos teriam aceitado o 1 a 1. Mas acho que, durante 60, 65 minutos, fizeram um jogo realmente muito corajoso sem a bola, com a postura de quem diz: 'Certo, não vamos ficar fechados aqui, vamos pressionar lá na frente.' Sempre que o Barcelona tocava a bola para trás, eles avançavam as linhas com coragem. Isso não aconteceu nos últimos clássicos. Naqueles jogos, passaram o tempo todo correndo atrás e sofreram um gol atrás do outro", disse Kroos.

Com a vitória apertada, o Real ficou a apenas três pontos dos catalães na tabela. O Barcelona segue na liderança, com 27 pontos em dez jogos. Empatado em pontos com o Real, o rival da cidade, Atlético de Madrid, ocupa a segunda posição.