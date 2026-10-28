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Christian Guinin
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"Aí eles têm grandes problemas": Toni Kroos aponta a grande fraqueza do Barcelona

La Liga
T. Kroos
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H. Flick

PSG e Real Madrid decifraram o FC Barcelona? Toni Kroos vê uma grande fraqueza nos catalães.

Em seu podcast 'Einfach mal Luppen', que apresenta ao lado do irmão Felix, Kroos fez críticas discretas às duas atuações mais recentes dos catalães, contra o PSG e o Real.

No clássico do fim de semana passado, por exemplo, quando o Barça sofreu sua primeira derrota em LaLiga por 2 a 1, o Real conseguiu fazer com "que justamente os principais jogadores do Barcelona não se sentissem à vontade, não entrassem em um ritmo avassalador e cometessem erros que normalmente não cometem", afirmou Kroos.

Sua análise: "Quando o Barcelona passa algum tempo sem conseguir pressionar o adversário, não defende bem. Quando não consegue pressionar com eficiência, tem grandes problemas contra inversões de jogo ou bolas em profundidade. O jogo contra o Paris também mostrou isso. Eles passam a ter grandes dificuldades porque continuam defendendo de forma muito arriscada."

Kroos também elogiou a abordagem tática dos adversários. O ex-jogador se mostrou positivamente surpreso sobretudo com seu ex-clube, o Real, e com o técnico da equipe, Jose Mourinho. "Acho, e este é um elogio muito claro a Mourinho, que o Real se preparou muito bem para enfrentar o Barcelona, especialmente sem a bola."

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Qual é a posição do Real Madrid na tabela de LaLiga?

Contra o Barça, até então invicto na liga, o Real Madrid teve uma atuação "muito corajosa" e poderia até ter conseguido mais. "Com a bola, o Real teria muito mais oportunidades de causar ainda mais problemas a eles", já que os catalães sofreram bastante em alguns momentos sem a posse.

Essa também foi a principal diferença em relação aos confrontos anteriores, nos quais o Barcelona havia levado a melhor na maioria das vezes recentemente. "É claro que eles tiveram momentos em que só defenderam. Depois do empate, todos teriam aceitado o 1 a 1. Mas acho que, durante 60, 65 minutos, fizeram um jogo realmente muito corajoso sem a bola, com a postura de quem diz: 'Certo, não vamos ficar fechados aqui, vamos pressionar lá na frente.' Sempre que o Barcelona tocava a bola para trás, eles avançavam as linhas com coragem. Isso não aconteceu nos últimos clássicos. Naqueles jogos, passaram o tempo todo correndo atrás e sofreram um gol atrás do outro", disse Kroos.

Com a vitória apertada, o Real ficou a apenas três pontos dos catalães na tabela. O Barcelona segue na liderança, com 27 pontos em dez jogos. Empatado em pontos com o Real, o rival da cidade, Atlético de Madrid, ocupa a segunda posição.

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