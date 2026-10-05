Ahmed Shobeir critica o filho Mostafa após erro catastrófico diante da África do Sul

Ahmed Shobeir, ex-goleiro do Al Ahly, comentou o erro de seu filho Mostafa Shobeir, goleiro da seleção do Egito, na partida contra a África do Sul, disputada entre as duas seleções ontem, domingo.

O Egito perdeu por 1 a 0, com um erro claro de Mostafa Shobeir, que abandonou sua meta e avançou uma longa distância para fora da grande área a fim de afastar a bola, mas falhou na tentativa, permitindo que o jogador da África do Sul, Bongokuhle Dithejane, a interceptasse e marcasse o gol.

Shobeir afirmou, em declarações no programa "Al Nazer", transmitido pela "Al Nahar": "A África do Sul marcou um gol a partir de um erro grave do goleiro Mostafa Shobeir".

E acrescentou: "Mahmoud El Gohary sempre nos ensinava que o goleiro é como um piloto, você não tem nada a ver com drible, pega a bola por cima do atacante, mas houve um excesso de confiança por parte de Mostafa Shobeir".

E continuou: "Mostafa quis driblar o adversário após receber a bola, e isso não é função do goleiro, mas sim apenas dos zagueiros e dos demais jogadores".

Shobeir concluiu: "Talvez Mostafa tenha aprendido a lição, porque o excesso de confiança às vezes nos leva a esses resultados, e serve de lição para as próximas partidas".

Durante a paralisação do mês de setembro, a seleção do Egito disputou duas partidas, na primeira e na segunda rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, contra Angola e Sudão do Sul.

A seleção do Egito empatou sem gols com Angola, no jogo da primeira rodada no Cairo, e, na partida da segunda rodada, venceu o Sudão do Sul por cinco a zero no estádio de Juba, no Sudão do Sul.