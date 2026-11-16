Ahmed Shobeir: Al Ahly está com medo do Pyramids, e o Zamalek torce por este resultado

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O apresentador Ahmed Shobeir analisou a situação de Al Ahly e Pyramids antes do confronto quente entre as duas equipes, marcado para 23 de novembro, pelo Campeonato Egípcio.

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Em declarações a uma rádio, Shobeir afirmou: "O Al Ahly entra no jogo contra o Pyramids com uma diferença de 4 pontos a favor do Pyramids. O Zamalek torce por um empate entre as duas equipes, ou, mais ainda, por uma vitória do Al Ahly, para que o trem do Pyramids seja parado".

E continuou: "É possível parar o trem do Pyramids? Não existe time que vença sempre. É um jogo difícil para o Al Ahly e difícil para o Pyramids".

E completou: "Dá para sentir que o pessoal do Al Ahly está com muito medo da partida, e com toda a razão, porque o Pyramids vem apresentando um nível mais do que excelente. Até nos jogos em que não está no seu melhor, ele sabe como vencer. O Pyramids não perdeu nenhum ponto. O Pyramids venceu no campeonato, na Copa, na Copa da Liga e na Liga dos Campeões da África".

O ex-goleiro do Al Ahly acrescentou: "Por isso, desta vez existe um clima de medo dentro do Al Ahly. O Pyramids vive um clima de confiança, mas, ao mesmo tempo, de respeito pelo Al Ahly. O jogo não é fácil, porque o adversário é o Al Ahly".

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E observou: "Sim, o Pyramids tem levado vantagem sobre o Al Ahly nos últimos tempos, mas o Al Ahly tem muitas, muitas armas que pode usar para conquistar a vitória".

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Shobeir passou então a falar sobre as contratações do Al Ahly, explicando: "Ontem circularam com força notícias sobre uma negociação do Al Ahly com Tarek Alaa, lateral do Pyramids e da seleção principal do Egito".

E prosseguiu: "As notícias vieram do ZED, mas uma fonte importante dentro do Al Ahly me disse: essa notícia não tem nenhum fundamento, e nós fazemos muita questão de manter o Mohamed Hany. Temos esperança de que a renovação termine bem, dentro das mesmas regras do clube, e é difícil mudarmos o sistema, principalmente porque contratamos jogadores dessa forma".

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O árbitro do clássico entre Al Ahly e Pyramids

A Comissão Central de Arbitragem da Federação Egípcia de Futebol, presidida por Essam Abdel Fattah, anunciou a escalação do árbitro internacional salvadorenho Ivan Barton para apitar a partida entre Al Ahly e Pyramids , marcada para o dia 23 de novembro, pela 9ª rodada do Campeonato Egípcio.

A escolha de Barton, que tem ampla experiência em competições internacionais, para comandar o duelo entre o líder e o vice-líder do campeonato se deve à grande importância do resultado na briga pela ponta da tabela.

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O Pyramids entra em campo na liderança da classificação, com 24 pontos, enquanto o Al Ahly ocupa a segunda colocação, com 20 pontos. Assim, o Al Ahly terá a chance de reduzir a diferença para apenas um ponto em caso de vitória, ao passo que o Pyramids busca ampliar a vantagem e consolidar sua posição no topo.

Barton tem o escudo internacional da Federação Internacional de Futebol (Fifa) desde 2018 e, desde então, participou de diversas grandes competições, tanto de seleções quanto de clubes.

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O árbitro salvadorenho já esteve na Copa do Mundo de 2022, no Catar, antes de apitar jogos na edição mais recente do torneio, em 2026, reforçando seu prestígio entre os árbitros da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

No Mundial do Catar, Barton apitou três partidas, com destaque para os confrontos entre Japão e Alemanha, Brasil e Suíça, e Inglaterra e Senegal, nas oitavas de final.