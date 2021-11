Aguirre pode deixar o Inter e assumir o Uruguai? "Vai depender do projeto", diz empresário

A saída do técnico Óscar Tabárez da seleção uruguaia está causando preocupação entre os dirigentes do Internacional. Isto porque, no Uruguai, jornalistas estão dando o nome do treinador colorado, Diego Aguirre, como o mais cotado para assumir a Celeste.



Essa possibilidade vem sendo debatida desde quando Aguirre assumiu o clube gaúcho, no dia 21 de junho. Já em sua entrevista de apresentação, o técnico foi questionado sobre um possível convite para assumir a seleção uruguaia.





“Não gosto de falar sobre possibilidades do que pode acontecer, porque muita coisa pode acontecer. Estou feliz por estar aqui e não penso em outra coisa que não seja estar no Inter até o final do contrato”, respondeu o treinador em coletiva de apresentação.



A queda de rendimento da seleção uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, porém, acabou antecipando a saída de Tabárez. Agora, o Inter espera o próximo passo dos dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol.



O empresário do técnico Diego Aguirre revelou para a reportagem da GOAL que o treinador ainda não foi procurado para assumir a seleção do seu país.



“Em nenhum momento recebemos contato para o Aguirre deixar o Inter e assumir o Uruguai. Sabemos pela imprensa que o nome dele está sendo cotado para assumir a seleção, mas até agora ninguém nos procurou. Para sair do Inter vai depender do projeto que será apresentado, se for apresentado. Se vai ser para treinar em quatro jogos, se vai ser para realizar uma reformulação. Tudo depende, mas até este momento não tem nada”, destacou o agente Jorge Américo, representante do treinador.



Nos bastidores do Internacional, os dirigentes sabem que, se Diego Aguirre for convidado para treinar a seleção, irá aceitar o convite. Por isso, já analisam alguns nomes para substituir o uruguaio, caso ele saia do Colorado. Um destes nomes é o do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, atualmente no Fortaleza.