Aguirre: o terror espera o Real em Mestalla, e tentaremos neutralizar o perigo dos companheiros de Mbappé

Javier Aguirre, treinador do Valencia, admitiu a dificuldade de enfrentar o Real Madrid, destacando que sua equipe precisa fazer uma partida perfeita para conquistar a vitória.

Aguirre afirmou, durante a coletiva de imprensa realizada antes do confronto com o Real Madrid: "Conheço Mourinho há muitos anos, é um amigo próximo e um bom treinador. Só tenho palavras de carinho por ele, merece todo o meu respeito, e tudo o que ele disser verei como algo positivo".

Aguirre relembrou suas memórias com o Real Madrid, quando sua equipe (o Real Zaragoza) conseguiu vencer o clube merengue por 3 a 2 no estádio Santiago Bernabéu na temporada 2010-2011, dizendo: "Lembro-me daquela partida, mas na primeira rodada da temporada seguinte eles nos venceram por cinco a zero. Nós os deixamos irritados".

E acrescentou: "É uma bela lembrança. Tenho grande respeito pelo Real Madrid, e Mourinho é um treinador de altíssimo nível. Há um belo ditado que diz que a quinta não é ruim, e buscamos que isso se concretize amanhã".

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E completou: "Enfrentamos um dos maiores clubes do mundo, que fez uma campanha perfeita na Liga dos Campeões. Vamos tentar conquistar a vitória, pois em cada nova partida acontecem muitas coisas. Não entraremos no confronto, sob nenhuma circunstância, achando que somos incapazes de vencer ou que a vantagem é do adversário".

O clima do Mestalla

Aguirre previu uma forte presença da torcida no estádio Mestalla, dizendo: "Imagino o Mestalla aterrorizante, como me sentia quando o visitava na condição de adversário, e acredito que a noite será longa".

E prosseguiu: "Espero que a torcida pressione com força e apoie seu time. Temos que retribuir esse apoio, e que não vejam um time sem alma, mas sim um time que quer jogar e que tem energia e vitalidade".

Aguirre elogiou as qualidades individuais do craque francês Kylian Mbappé, dizendo: "Mbappé é um jogador que não preciso descobrir agora. Possui habilidades impossíveis de parar nos duelos individuais, mas somos 11 jogadores e vamos tentar neutralizar o perigo de todo o Real Madrid".

E continuou: "Vamos tentar que ele não se sinta confortável, ele ou qualquer outro jogador, e não permitir que mostre sua velocidade, seu desempenho excepcional e sua capacidade de finalizar as jogadas. Não estou dizendo nada que qualquer pessoa presente nesta sala não saiba".

As reclamações do Real Madrid sobre a arbitragem

Aguirre recusou-se a comentar os protestos do Real Madrid a respeito das decisões da arbitragem, dizendo: "Não vou responder a essa pergunta, porque você me colocaria em uma grande enrascada".

Aguirre resumiu o caminho de sua equipe para conquistar a vitória sobre o clube merengue, dizendo: "Fazendo uma partida perfeita, e isso exige muitas coisas".

E quando foi questionado sobre qual jogador escolheria tirar do Real Madrid se tivesse esse poder, respondeu em tom de brincadeira: "Tiraria os onze jogadores, mas não tenho esse poder".